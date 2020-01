Para cumplir con el lavado de los tanques se debe interrumpir el servicio. ¡Atento! Estos son los días en los que se suspenderá el suministro de agua.

La suspensión

Para realizar el lavado de los tanques de almacenamiento de agua potable de los circuitos Campo Valdés, Doce de Octubre y París es necesario interrumpir el servicio de acueducto.

Se realizará de manera programada, en los siguientes sectores del Valle de Aburrá:

Entre las 9:00 p.m. del lunes 20 de enero y las 4:00 a.m. del martes 21 de enero

Calles 71 a 72 entre las carreras 45 y 46.

Calle 72 a 77 entre las carreras 45 y 48.

Calles 77 a 78 entre las carreras 49 y 45.

Calle 78 a 85 entre las carreras 42A y 49.

Calles 85 a 86 entre las carreras 44 y 49.

Calle 86 a 88 entre las carreras 44 y 46.

Comprende los barrios: Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar y La Salle.

Entre las 9:00 p.m. del miércoles 22 de enero y las 4:00 a.m. del jueves 23 de enero

Municipio de Medellín

Carreras 82G a 85 entre las calles 106C y 97.

Calles 97 a 84 entre las carreras 83A y 90.

Municipio de Bello

Carreras 73 a 76 entre las calles 20B y 25C.

Comprende los barrios: Picacho, Doce de Octubre No. 1 y No.2, El Progreso No. 2, Mirador del Doce y París.

Jueves 23 de enero, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Municipio de Medellín

Calles 107 a 97 entre las carreras 85 y 87.

Municipio de Bello

Calles 20F a 27 entre las carreras 77 y 83.

Calles 20F a 20B entre las carreras 77 y 78.

Comprende los barrios: El Triunfo (San Cristóbal), París, El Progreso No. 2, Mirador del Doce y Picachito.

Como lo indica el decreto el lavado de tanques de almacenamiento de agua potable se debe realizar dos veces al año.

