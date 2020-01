Las apuestas de Daniel Quintero para mejorar la seguridad en Medellín

La seguridad es una deuda pendiente con los medellinenses desde la administración anterior. Aunque Federico Gutiérrez, el entonces alcalde, se puso al frente de esta cartera, no fue suficiente. Ahora, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, tiene el gran reto de lograr reducir la tasa de homicidios, los hurtos a personas y el porte ilegal de armas de fuego.

Para analizar las principales decisiones en términos de seguridad que Quintero ha tomado durante los primeros días del año y de su administración, PUBLIMETRO habló con expertos en conflicto urbano.

Situación actual

Para Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la paz y el desarrollo social, Corpades, y experto en conflicto urbano, las decisiones que ha tomado la administración actual se deben analizar bien y tener en cuenta lo que ha pasado en la historia de la ciudad.

“Tenemos dos mapas actualizados sobre lo que vemos en Medellín. Uno, es de la presencia de los grupos armados, que pertenecen a la Oficina, los independientes y los que hacen parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Y otro, donde están las plazas de vicio y las vacunas (extorsión)”, indicó Quijano.

Según el experto, en Medellín “el crimen está intacto”. Reconoce que la administración anterior logró golpearlo con las capturas de algunos jefes, subjefes, coordinadores y miembros rasos de las bandas, pero no fue suficiente.

“El crimen urbano se mantiene intacto, sigue creciendo en más del 70% de la ciudad, siguen manejando las mismas finanzas criminales e incluso multiplicando sus utilidades con el paga diario, el microtráfico, el lavado de activos, la extorsión, el contrabando y en negocios que están entre la legalidad y la ilegalidad”, agregó el experto.

Asimismo lo confirma Luis Guillermo Pardo, presidente del Centro de Consultoría del conflicto urbano, C3, que dijo que “el crimen en Medellín sigue vivito y coleando”.

Ambos expertos coinciden en que como está Medellín es herencia de la administración pasada y de las anteriores, quienes ejecutaron acciones pero que les quedó faltando integralidad social en sus estrategias para lograr el desmantelamiento de las bandas.

Secretaría de Seguridad

El 1 de enero de 2020 el mandatario local anunció que el nuevo secretario de seguridad de Medellín es el general en retiro de la Policía Nacional José Gerardo Acevedo, un hombre muy conocido en Antioquia por los diferentes cargos que ocupó.

Acevedo fue comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y comandante de Distrito y de Policía de Antioquia. Después de su retiro, el último cargo que ocupó fue como subdirector de Seguridad y Convivencia del Área Metropolitana.

Para Quijano el nombramiento no ha sido el más acertado, “hay una gran preocupación porque sería como un yo con yo, es decir, es un yo el antiguo general en la Secretaría de Seguridad discutiendo con un general activo en la comisión metropolitana del Valle de Aburrá. Ahí hay algo, no estoy diciendo que no pueda funcionar, es poner un signo de interrogación de preocupación”.

Por su parte Pardo revela que en las investigaciones que ha realizado el C3 se ha evidenciado la existencia en Medellín, especialmente en el centro de la ciudad, de un para-estado. “Hay una coexistencia pacífica entre legales e ilegales y al lado de la policía funcionan las Convivir, en el centro; y los combos y las bandas delincuenciales en los barrios”.

Ante esa situación Pardo se cuestiona y dice que, “¿hasta cuándo vamos vivir en dos Medellín, entre la ostentosa, la de El Poblado, y la Medellín del conflicto urbano?” y agregó, “por consiguiente y desde mi punto de vista siempre ha sido un error que se nombre a excomandantes de la Policía Metropolitana en cargos de Seguridad”.

Para el experto, el general (r) Acevedo tiene un gran reto en su cargo al tener que intervenir en la institución y lograr reformar y capacitar a los policías de Medellín en derechos humanos, en respeto a la integridad y en evitar hechos de corrupción.

Las recompensas

Quintero anunció un fondo de $4000 millones de pesos para pagar recompensas a quienes faciliten información a las autoridades que permitan la captura y judicialización de los homicidas, $10 millones por caso. Además, habrá un fondo de $1000 millones para poder ubicar armas de fuego.

“Hay que conocer la historia para no repetirla. Alrededor del tema de las recompensas se ha construido todo un nivel de corrupción muy alto y ha servido para generar falsos positivos judiciales. Además, es una herramienta que si no tiene una veeduría y un control termina siendo la caja menor del negocio, porque sabemos que la institucionalidad también está permeada por el crimen”, enfatizó Quijano.

El experto considera que la recompensa puede servir si es parte de una estrategia de seguridad integral basada en inteligencia y con veeduría. “Si no tiene control vamos a seguir asistiendo a los falsos positivos judiciales y al festival de la corrupción”, puntualizó.

Por su parte Pardo coincide en que “si no hay los controles, el seguimiento y el monitoreo, el sistema de recompensas acaba fortaleciendo la corrupción y favoreciendo los falsos positivos. Es un gran riesgo. En principio es una buena intención, pero no será la solución, porque no toca el poder microterritorial de los combos, ni de las Convivir, ni toca las rentas criminales que sustentan las estructuras de la Oficina”.

Los homicidios

Durante los primeros 15 días del año se evidencia una disminución de los homicidios en un 63,3%, pasando en el 2019 de 30 muertes violentas a 11 que se han reportado durante el 2020, donde tres se han registrado en Castilla, según el el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, SISC.

Para Quijano la disminución de los homicidios “es muy fuerte y muestra un mensaje del crimen urbano en el que evidencia el poder de decisión que tienen en los asuntos de violencia, paz y criminalidad en la ciudad. Así que la pregunta que queda es: ¿hasta cuándo va ese mensaje y cómo se va a lograr desmantelar el crimen a través del sometimiento a la justicia?”.

Las comunas en donde más se han reportado homicidios son Castilla con tres casos, Robledo con dos y San Javier con dos. "Ya en la ciudad hay focos, que podrían llevar a guerras en otros espacios de la ciudad, como en Altavista, parte alta de Belén y en Castilla, donde hay un conflicto nuevo”, indicó Quijano.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, ha dicho que “cada vida es sagrada y no hay muertos buenos o malos. En Castilla vamos a luchar para que ninguno de esos homicidios quede en la impunidad. Vamos a continuar con nuestra política de recompensas, $10 millones de pesos a las personas que nos ayuden a identificar a los homicidas”.

El mandatario indicó que también es importante la recuperación de las armas ilegales en el territorio, “el que tiene un arma de forma ilegal ha irrespetado todos los protocolos y si no los respeta, pues tampoco respeta la vida”.

Hasta la fecha se han recuperado 11 armas de fuego y han sido capturadas 15 personas, según datos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Además, se están analizando las armas para determinar si fueron utilizadas en homicidios.

Por ahora Quintero anunció que se sumará el componente de inteligencia a la lucha contra la criminalidad, así como la potenciación de la tecnología que se tiene hoy para lograr controlar el fleteo, los hurtos y el homicidio.

La frase

“El crimen urbano se mantiene intacto, sigue creciendo en más del 70% de la ciudad, siguen manejando las mismas finanzas criminales e incluso multiplicando sus utilidades con el paga diario, el microtráfico, el lavado de activos, la extorsión, el contrabando y en negocios que están entre la legalidad y la ilegalidad”, Fernando Quijano, presidente Corpades.

Las cifras

63,3% han disminuido los homicidios durante los primeros 15 días del año respecto al mismo periodo del 2019, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, SISC.

$4000 millones componen el fondo de recompensas para quienes brinden información que permita la captura de homicidas.

$1000 millones componen el fondo de recompensas para la ubicación de armas de fuego.

