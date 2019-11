En total son siete medidas que regirán por decreto en el departamento. Ley seca y otras medidas que regirán en Antioquia este jueves 21 de noviembre.

Por decreto

Luis Pérez, gobernador de Antioquia, anunció las medidas que se implementarán durante las marchas del jueves.

"Este paro ha ido cogiendo opinión pero, de alguna forma, se desconoce hacía a dónde camina. Hasta los mismos responsables no se conocen o no están bien identificados. Nuestro propósito es trabajar para que todo movimiento ciudadano sea tranquilo y se respeten los derechos humanos y no tengamos nada que lamentar", dijo Pérez.

El objetivo de las medidas es garantizar el respeto a la sana convivencia durante las jornadas de protesta.

Las medidas

Se realizará la expedición a través de un decreto en el que se incluirán siete puntos.

Ley seca en todo el territorio antioqueño: la medida irá entre las 11:59 p.m. del miércoles 20 hasta las 8:00 p.m. del jueves 21 de noviembre. Si a esa hora se considera que hay que extender la ley seca se hará. Las universidades no serán cerradas. Instalación de un Puesto de Mando Unificado. Operará entre las 12:00 de la medianoche del miércoles 20 hasta las 12:00 de la medianoche del jueves 21 de noviembre. Allí se concentrará toda la institucionalidad, con el fin de monitorear la situación y tomar las decisiones a que haya lugar. Se prohíbe el transporte de combustibles y otros elementos. Entre las 5:00 a.m. y las 11:00 p.m. del jueves 21 de noviembre estará prohibido el transporte de combustibles, gas, hacer trasteos, movilizar escombros y otras actividades similares. Se pide a los alcaldes tomar medidas adicionales. Los 125 alcaldes del departamento tomarán las medidas que consideren necesarias, declaren el estado de alerta y seguridad ciudadana. Declara la alerta hospitalaria y de asistencia en salud. Se activa de esta forma toda la red hospitalaria del departamento, para estar listos ante cualquier eventualidad. Se pide a los alcaldes disponer de un sitio para albergar a personas que sean conducidas por cualquier situación. Para garantizar que cualquier persona que deba ser conducida por estar alterando la sana convivencia, sea ubicada en dicho lugar, el cual contará con la presencia de organismos y entidades que velarán por que se les respeten sus derechos humanos y se garantice su integridad en todo momento.

