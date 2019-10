Promesa colombiana del vallenato murió en accidente aéreo junto a su padre

View this post on Instagram

En el cielo siempre habra lugar para ustedes dos… Me acogieron como un miembro más de su familia, creyeron en mi y me demostraron día a día la importancia de sonreír y hacer lo que nos apasiona. A ti @maomedinam manito te recuerdo lo que un día me dijiste compañeros hasta que la música permita pero hermanos para siempre 💔🙏🏽 y a ti @maomedinacas mil gracias por regalarnos la alegría más grande del mundo, al darnos la confianza y el respaldo para cumplir nuestro sueño… siempre en mi corazón descansen en paz ♥️