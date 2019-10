El Circo del Sol brilla en la ciudad de la eterna primavera

El show

OVO es el espectáculo con el que por primera vez el Circo del Sol llega para encantar a la ciudad. Es un show que ya ha conquistado y emocionado a más de 5 millones de espectadores en todo el mundo.

Es una historia que representa todo lo que viven los insectos dentro de un ecosistema lleno de color, texturas energía y movimiento. En donde trabajan, juegan, pelean, se arrastran y encuentran el amor. Sin embargo, la aparición de un huevo genera nuevas emociones.

“OVO es uno de los espectáculos más familiares del Circo del Sol. El espectáculo es colorido, alegre, divertido, muy dinámico y estimulante. Los diseñadores del espectáculo pudieron crear un universo entero de insectos, lo cual es un poco absurdo cuando lo piensas, pero funciona perfectamente bien en el escenario y es hermoso”, le dijo a PUBLIMETRO Nicolas Chabot, publicista del show.

Chabot es enfático al decir que está seguro que este espectáculo nunca antes ha sido visto en la ciudad. “El nivel acrobático de OVO es simplemente ¡Impresionante! Cada uno de los actos acrobáticos es muy diferente de los otros y estoy seguro que la gente en Medellín no los ha visto antes. Presentaremos contorsión, una mezcla de trampolín y volteretas, juegos de malabares con los pies., juegos icarios y una gran variedad de actos aéreos. ¡Las personas simplemente no creerán lo que ven y lo que el cuerpo humano puede hacer!”.

Los talentos

El elenco de este magistral espectáculo está compuesto por 50 artistas de 14 nacionalidades, quienes han logrado materializar el sueño de pertenecer a una de las compañías circenses más importantes del mundo.

Jan Dutler es uno de los payasos del show y dijo que pertenecer al Circo del Sol “es un gran honor y el pago del universo por mi compromiso y los años de entrenamiento. Es una gran empresa, pero mirando de cerca me doy cuenta de que todos los que estamos aquí es porque hemos seguido nuestra pasión”.

Dutler desde niño se sintió atraído por los payasos y soñó con serlo. “Desde siempre me fascinaban los payasos. Cuando era niño vi a dos en el circo nacional de Suiza, su número terminó con una pelea de espuma que me conmocionó y ¡Me fascinó! Al mismo tiempo entendí que esta es una profesión y desde entonces surgió un sueño que se me hizo realidad”.

Incluso cuenta que su madre le ha comentado que desde que era bebé ya lograba sacarle una sonrisa a todo el que tenía cerca. “Mi madre siempre dice que cuando era un bebé ya era un showman. Envolvía a la gente alrededor de mi dedo pequeño desde que estaba en el cochecito y siempre ha sido así. Para mí lo más importante es que las personas que me rodean se sientan felices y poderles esparcir buena onda”.

En el espectáculo Dutler es una mosca azul brillante, con el pecho lleno de pelos que captan sus emociones y que le dan la suficiente seguridad para conquistar. Según el artista su personaje es “un fanfarrón arrogante, pero con una gran debilidad por las mariquitas”.

El vestuario

Otro de los grandes ingredientes del show y que genera mayor admiración es el vestuario que utilizan cada uno de los artistas.

Mar González Fernández, jefe de vestuario de OVO, explicó que a través de los trajes se alcanzó el objetivo de mostrar la realidad de cada uno de los insectos. “Logramos reflejar la diversidad de una colonia de insectos, en donde hay saltamontes, cucarachas, moscas, libélulas y muchos otros insectos; cada uno de ellos con sus colores y diseños propios”.

González comentó que el diseño del vestuario estuvo a cargo de la conocida diseñadora canadiense Liz Vandal. “Ella añadió su imaginario personal, que incluye la unión de varias épocas y superhéroes al análisis minucioso de cada personaje / insecto. Fue tan minucioso que se tomaron fotografías microscópicas de ellos para inspirar el diseño textil”.

Además, destacó que esa variedad convierte el show en un espectáculo muy especial, lleno de colorido y alegría en los materiales. “Los tejidos que más utilizamos son la lycra, porque aporta la elasticidad necesaria para facilitar el movimiento a los acróbatas, y el satén, que sometido a diferentes tratamientos produce unos volúmenes únicos”.

González se siente orgulloso como profesional al tener la posibilidad de estar detrás del vestuario de los artistas. “La verdad es que es una gran responsabilidad, pero me apasiona mi trabajo y tengo la suerte de trabajar con un gran equipo. Además, es divertido trabajar detrás de las bambalinas y poder ayudar a los artistas a dar lo mejor en el escenario y tener entre mis manos trajes tan hermosos”.

Sin duda, Ovo es un espectáculo que genera una gran cantidad de emociones, risas, sorpresas y, sobre todo, una profunda admiración por el impecable trabajo que realiza cada uno de los artistas y los cuidadosos detalles que hacen parte del montaje. Es un show para ovacionar de pie.

Recomendaciones

Se recomienda llegar 45 minutos antes de la hora del show.

Todos los menores de 14 años deberán estar acompañados por un adulto responsable.

La edad mínima para asistir es de 2 años, todo niño paga boleta y ocupa puesto.

Toda la silletería está numerada.

La localidad Premium Gold incluye souvenir conmemorativo, bebida y snack.

No estará permitido el ingreso de mujeres en visible estado de embarazo.

El show tiene una duración de dos horas y tiene un intermedio de 20 minutos.

La frase

“El nivel acrobático de OVO es simplemente ¡Impresionante! Cada uno de los actos acrobáticos es muy diferente de los otros y estoy seguro que la gente en Medellín no los ha visto antes”, Nicolas Chabot, publicista del show.

La cifra

24 shows se presentarán en total en Medellín hasta el 26 de octubre de 2019.

