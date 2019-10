Fue asesinada es su propio apartamento. Reconocida influencer fue encontrada muerta dentro de una maleta, su exnovio confesó el crimen.

Ekaterina K. hizo muchas cosas en el corto tiempo que estuvo en este mundo cruel. La Rusa de 24 años se tituló de doctora, se especializó en dermatología, luego en enfermedades de transmisión sexual, y también fue modelo e influencer.

La rusa que tenía 85 mil seguidores en Instagram (katti_loves_life), dejó de comunicarse con sus papás hace tres días, y como ellos se preocuparon le pidieron al conserje de su edificio que entrara a ver si había pasado algo con la joven.

Dentro del lugar el olor a descomposición llamó la atención del administrador, quien avisó a la policía local que luego descubrió el cuerpo de la mujer dentro de una maleta de viaje con ruedas.

Ekaterina estaba desnuda, presentaba múltiples heridas cortopunzantes y además había sido degollada.

Gracias a las cámaras de seguridad ubicadas en el edificio, autoridades lograron identificar a un hombre que sería el asesino.

Se trata de la expareja de la mujer, identificado como, Maxim Garayev, de 33 años. Quien además confesó el crimen poco tiempo después, al verse asediado por las autoridades.

Amigos de la víctima confesaron que desde hace un tiempo, el hombre venía amenazando a la joven, con publicar videos íntimos.

Al ser indagados el hombre confesó el crimen con fuertes palabras.

"Ofendió mi virilidad y me ofendió sobre mis posibilidades financieras (…) Me dijo que era feo y que no me compondría ni una cirugía plástica (…) que me iba a llevar un año ahorrar dinero para volvernos a encontrar (…) No pude soportarlo, no me contuve. Perdí el control. Agarré un cuchillo de la cocina. Ella se dio vuelta y la apuñalé en el cuello. Trató de escapar hacia el baño para encerrarse. La empujé fuera del baño y la acuchillé en el pecho y en el cuello al menos cinco veces más", relató el joven como, así informó El Pregonar.

La rusa también había sido reina de belleza de la Universidad Médica de Investigación Nacional de Moscú, atendía en un hospital y en consulta particular.

