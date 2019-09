Con este particular lema de campaña busca ganar votos en su ciudad. Joven candidato al Concejo de Medellín dice ser la mejor opción por ser virgen.

José Luis Gaviria es un joven de Medellín que busca ganar votos por ser "virgen y honesto", tal como reza su lema de campaña.

Tal como Gaviria le contó a La FM, no solo es virgen "en el cuerpo", sino "virgen en la política". Y al no haberse estrenado aún en este campo, espera mostrarse como un aspirante "limpio".

Joven candidato al Concejo de Medellín dice ser la mejor opción por ser virgen

"Esto significa que la virginidad es un valor", le dijo a al emisora. "Se vuelve a la vez en un principio que ha perdido la dirigencia política, como es la verdad y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Todo se resume en los escándalos de corrupción de los políticos que están aferrados al poder y no dejan surgir nuevas generaciones", agregó, enfocándose en su propuesta política.

Sin embargo, en la emisora devolvieron la conversación a su curioso eslogan de campaña. Le preguntaron si consideraba que tener relaciones sexuales era algo negativo.

En este punto el joven se contradijo un poco, pues comentó: "ese no es el mensaje que quiero dar, me quiero referir a que estoy esperando a que me llegue la persona indicada".

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ

También le puede interesar