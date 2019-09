El exámen de admisión para pregrado en la Universidad de Antioquia se realizará el 23 y 24 de septiembre de 2019. ¿Ha tenido problemas con su inscripción para el examen de la UdeA? Esta es la razón.

Los casos

Entrar a la Universidad de Antioquia se convierte en un sueño, no solo para el aspirante, sino también para su familia.

Sara desea estudiar Medicina y aplicar al exámen de la Universidad de Antioquia era una prioridad.

Según relata, realizó la preinscripción como corresponde según la información que está en la página web de la universidad.

"Realicé la consignación bancaria por $59.300 en el Banco de Bogotá el 20 de agosto de 2019 y espere 2 días para la inscripción, hasta el 22 de agosto, como dicen las instrucciones. Luego realicé la inscripción a través del formulario de la página web. Al terminar hice click en 'enviar' y decía que debía esperar hasta el 11 de septiembre para ver mi citación. Pero cuando fui a revisar no me dejaba ingresar con mi tarjeta de identidad", dijo Sara.

Cuando el sistema no la identificaba como inscrita, se comunicó con admisiones y la respuesta fue que no aparecía inscrita en el sistema y que podía solicitar la devolución del dinero.

Sara resaltó que a sus compañeras que hicieron el pago en línea a todas el formulario les apareció de inmediato y no tuvieron ningún inconveniente.

Por su parte, Manuela que desea estudiar Derecho, vivió una situación muy parecida y tampoco quedó en el sistema.

Según la joven, realizó la preinscripción el 26 de agosto y decidió hacer el pago en efectivo en el mismo banco.

"El pago se efectuó el día 27 de agosto exactamente a las 2:46 p.m. en el Banco de Bogotá. Siguiendo las recomendaciones de la página para finalizar con el trámite. La inscripción la realicé el día 28 de agosto en las horas de la noche, esto después de esperar 48 horas como lo indican", reveló Manuela.

En este caso al terminar el formulario Manuela debió repetirlo. "Al darle enviar vi que no me aparecía la opción de guardar el formulario, así que volví a realizar el formulario y lo envié por segunda vez. Luego de esto vi que se debía esperar hasta el día 11 de septiembre cuando llegaría al correo la citación", dijo.

Como a Manuela no le llegaba la citación, el día 13 de septiembre se comunicó con la universidad, "me dan como respuesta que el sistema durante este proceso puede presentar algunas fallas y que mi inscripción no estaba en su sistema, que para esto ya no había solución que podía ir a tesorería por la devolución del dinero", indicó.

Ahora las preguntas son: ¿qué pasó?, ¿por qué no quedó el registro en el sistema si las aspirantes llenaron el formulario?, ¿qué fue lo que se hizo mal?

La razón

Diego Sierra, jefe de Admisiones y registro de la Universidad de Antioquia, le explicó a PUBLIMETRO las razones de esta situación.

"En el portal de la Universidad hay una guía que es supremamente completa y tiene exactamente el paso a paso que las personas deben seguir para su inscripción. No es extraño que no la lean y que algunas personas asuman que pueden hacer todo el proceso solos", indicó Sierra.

Captura de pantalla

El jefe de Admisiones reveló que se recibieron más 41.000 inscripciones y que esa es una cifra muy alta que les permite asumir que el proceso está bien y que no se presentaron mayores inconvenientes.

"De esta población tan alta, siempre hemos tenido una población pequeña a la que les suceden muchas cosas, que a veces, ni siquiera nosotros podemos explicar qué fue lo que pasó, porque estos procesos dependen de la conectividad que tengan las personas", agregó.

Respecto al pago bancario el funcionario explicó que cuando se paga en el banco, el recibo es enviado a la universidad y por eso se requieren de 48 horas para realizar la inscripción.

"Cuando recibimos el comprobante del banco le indicamos al sistema que la persona puede ingresar a llenar el formulario. Por eso decimos que necesitamos 48 horas para que nos de el tiempo para recibir el reporte del banco y habilitar el formulario", dijo.

Sierra es enfático al decir que se les advierte a los aspirantes a que guarden un comprobante del proceso. "Al final hay un pantallazo que indica que el proceso fue exitoso y recomienda cómo guardar el comprobante. De pronto en ese momento la persona no cae en cuenta o no leyó bien, no lo guarda y ese es el soporte que nos ayuda a identificar el problema".

Respecto a la única respuesta a las aspirantes de ir a tesorería por el dinero, dice que "el informarles que pueden reclamar la devolución del dinero no es una forma de ser agresivos con el estudiante, porque no lo somos, pero muchos dicen que para acabar de ajustar pierden la plata y no es así. Sabemos que el objetivo es inscribirse, pero si se presenta una situación de estas, al menos por protocolo se le informa que puede tener la devolución".

Sobre los casos de Sara y Manuela, Sierra indicó que efectivamente aparecen los pagos, pero no aparece la inscripción. Sin embargo, adelantarán una revisión en Gestión Informática.

Calendario exámenes

Para quienes no lograron inscribirse para el primer semestre del 2020, ya están las fechas para aplicar al examen en el segundo semestre.

Según la resolución académica 3332 del 11 de julio de 2019, las siguientes serán las fechas de inscripción para el examen de admisión.

Pago de derechos de inscripción: 11 de febrero al 11 de marzo de 2020

Inscripción por Portal Universitario: 11 de febrero al 13 de marzo de 2020

Examen de admisión: lunes 20 de abril de 2020

Comité de acompañamiento: lunes 27 de abril de 2020

Comité de Admisión: miércoles 29 de abril de 2020

Resultados admitidos: martes 5 de mayo de 2020