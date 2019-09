"Medellín se tiene que pensar como una superciudad": Beatriz Rave

Beatriz Rave es Arquitecta de la Universidad Pontificia Bolivariana, Magister en Gerencia para el Desarrollo de la UPB y Especialista en Políticas del Suelo del Lincoln Institute of Land Policy.

¿Qué se debe saber de la experiencia de Beatriz Rave?

Durante 25 años he estado vinculada al mundo académico. Soy profesora titular de la Bolivariana y después de haber escrito varios libros de ciudad y de haber trabajado en planeación, me invitaron a pasar de la teoría de a la vida real. Me invitaron a trabajar como directora de Planeación del Área Metropolitana y tuve la oportunidad de revisar todos los conceptos en los que había investigado en la academia. Trabajamos desde el ordenamiento territorial, ambiental y de movilidad. Luego estuve en el plan de mejoramiento metropolitano de vivienda y después fui gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia.

¿Por qué cree que es el momento para que una mujer llegue a convertirse en la alcaldesa de Medellín?

Además de que somos más de la mitad de la población de Medellín, creo que hay una población que ha avanzado, madurado y ha sido capaz de dar pasos frente a las restricciones que tenemos las mujeres en el desarrollo. Hemos sido capaces de liderar la economía del cuidado durante mucho tiempo. Pero esta ciudad está llena de mujeres valientes y preparadas, que son jefes de sus hogares y han sacado adelante a sus familias. Somos mujeres que hemos estudiado, que tenemos trayectoria, vocación, decisión y estamos preparadas para estar en el primer lugar donde se toman las decisiones. Creo que este es el momento de las mujeres, de dar ese paso frente al desarrollo y que nosotras solidariamente y colectivamente lideremos el gobierno de esta ciudad.

Entonces, ser mujer es una ventaja competitiva en esta contienda…

Yo creo que sí es una ventaja. Aunque el liderazgo no es exclusivo de hombres o de mujeres, en esta ciudad las mujeres hemos dado cuenta de nuestra capacidad de liderazgo. Además, las mujeres tenemos un modelo de trabajo que es más cooperativo que competitivo y somos cuidadoras, que es lo que también se necesita en esta ciudad, para que sea protectora, segura y donde se disminuyan las desigualdades.

Usted propone que Medellín se convierta en una ciudad activa y productiva 24/7. Puntualmente, ¿cuáles serían esos cambios que le permitirían lograrlo?

Lo que necesitamos y que va a tener un impacto positivo en temas de movilidad, espacio público, empleo, seguridad y medioambiente, es que hay que fortalecer la presencia de la institucionalidad en todo el territorio 24 horas al día. Las acciones están en que el estado va ampliar los horarios de todos los servicios públicos, transporte, atención a la comunidad y seguridad. Hay muchas instituciones públicas educativas que tienen una infraestructura de muy buena calidad, en sectores que son claves para la ciudad, nosotros promoveremos que se abran y se adecuen con las condiciones de seguridad, para que estén disponibles para la recreación, el deporte, el esparcimiento y la cultura.

Incluye que el Metro de Medellín preste un servicio de 24 horas, ¿para esto ya se ha hecho algún análisis o estudio puntual de lo que eso implicaría para el sistema?

Estamos justamente en ese análisis. El Metro en situaciones de contingencia de la ciudad ha sido capaz de extender sus servicios por algunas horas. La idea es que paulatinamente se vaya extendiendo. Las ciudades más desarrolladas del mundo les ofrecen a sus ciudadanos y a los extranjeros llegar a cualquier lugar en las mejores condiciones, con transporte, iluminación y seguridad. Eso promueve los servicios, al ser una ciudad activa y productiva se aumenta la demanda de servicios, de empleo y se disminuyen los impactos de la contaminación.

También dice que quiere “más mujeres más educadas”, ¿cuáles serían esas propuestas específicas para las mujeres que buscan esa oportunidad?

Una agenda afirmativa para las mujeres se traduce en que tengamos más y mejores oportunidades de acceder al estudio. Hay que combatir desde el ausentismo escolar, porque las mujeres hemos estado dedicadas a la economía del hogar y al cuidado, hemos tenido restricciones para completar los estudios para formar parte de la vida laboral. Necesitamos que haya flexibilidad en los horarios, instituciones de soporte, promover el teletrabajo e incentivos como becas.

¿Cómo planea ejecutar su plan de gobierno?

Vamos a trabajar en tres escalas de intervención cada uno de los componentes del plan de gobierno y es desde la casa, el barrio y la ciudad. Que las casas sean el primer entorno protector de las mujeres y las familias; que los barrios sean iluminados, seguros, saludables, limpios; y que la ciudad se piense como una superciudad, porque tenemos conexiones metropolitanas y regionales. Tenemos que firmar un pacto al 2050 para que esta sea una ciudad incluyente, protectora, saludable y tan innovadora como sostenible. En mi gabinete va haber el 50% de mujeres, pero voy a promover que el 50% de la administración también sean mujeres y vamos a ofrecerle incentivos a quienes cumplan con el sello Equipares.

¿Cuál es su plan para mejorar la seguridad?, ¿tendrá mayor cantidad de policías o piensa utilizar más al Ejército”

Todas las anteriores. Creo que aumentar el pie de fuerza es un asunto puntual, lo que vamos a tener es una política integral de seguridad. Necesitamos es una mirada renovada de los problemas y los desafíos que tenemos. Hay muchos problemas que no se pueden resolver con una sola acción ni de manera aislada. Vamos a conformar un consejo de seguridad de primer nivel, participarán todos los secretarios, la Policía, la Fiscalía, los jueces, la Defensoría del pueblo y que esté liderada por la alcaldesa.

El tema de los homicidios ha generado polémica por la forma como se presentan las cifras. La actual administración indica que ha logrado una disminución en el histórico de la ciudad de varias décadas, pero las cifras de cada año desde el 2016 van en aumento, incluidas las mujeres como víctimas. ¿Cuál es la lectura que le hace y cómo pretende evitar que sigan aumentando?

Los homicidios deberían ser cero. Los Feminicidios deberían ser cero. No hay ninguna cifra que nos alivie. Hay que generar escenarios de arte, cultura, recreación y deporte, donde las personas se encuentren de una manera distinta. Por eso debemos crear condiciones de calidad de vida, educación, empleo, seguridad y salud. Hay que abrir espacios de diálogo, más que acuerdos entre combos, para que todos seamos capaces de volver a encontrarnos sobre cuál es la ciudad que soñamos y qué es lo que cada uno de los actores va a aportar para que lleguemos al 2050 con ese proyecto. Medellín está en un punto de quiebre, no podemos seguir como estamos, así haya muchas cosas que reconocer en ese camino.

El microtráfico ahora es un problema cada vez más complejo, en Medellín cada vez se consume y se comercializa más. ¿Cómo lo va a combatir?

Este tema tiene muchas aristas. Por un lado es un problema de salud por el consumo y las adicciones; y por el otro, es porque es parte del negocio de las bandas criminales. Nosotros tenemos que investigar cómo es que están articuladas todas esas estructuras para poderlas combatir frontalmente, porque tenemos que ser implacables. De otro lado hay que promover los hábitos de vida saludable y prevenir el consumo de drogas con campañas educativas. Hay que regular la libertad que tienen los que consumen versus los que no lo hacen.

¿Cómo plantea que será la movilidad?

Tenemos que promover otra relación con el territorio, la naturaleza y el otro. Hay que incentivar y promover todo lo público. El transporte público hay que fortalecerlo, cuidarlo, ampliarlo y democratizarlo. No se trata de prohibir los vehículos privados, pero sí que la gente sepa que será mejor escoger el transporte público de calidad. En las calles debería haber carril para los buses, para los carros, para las bicicletas, para las motos, pero no tenemos para dónde más y necesitamos un cambio cultural en función de lo que queremos a futuro. Nosotros proponemos una ciudad caminable y pedaleable. Las ciclorrutas tienen que ser un sistema y propongo que lo maneje el Metro. El Tranvía de la 80 va y hay que terminar de gestionar la financiación.

¿Cuántos kilómetros de ciclorrutas construiría?

100 nuevos kilómetros de ciclorrutas como mínimo. 5000 bicicletas públicas y una porción de estas serán eléctricas. Hay que también que proponer más escaleras eléctricas para comunicarse verticalmente en las laderas.

¿Hará algún cambio del pico y placa?

Para movilidad mantendré pico y placa como está. No creo que haya que aumentarlo más horas.. Con el pico y placa ambiental lo tendría en los momentos de contingencias, pero lo que tenemos que entender es que es una condición derivada de la morfología de este Valle, no podemos quitar la montaña, tenemos es que incorporar ciertas conductas.

¿Qué hará con EPM y el proyecto de Hidroituango?

Nosotros tenemos que velar porque el proyecto se termine y empiece a funcionar en las mejores condiciones, para que cuanto antes empiece a generar la energía que estamos esperando, que es casi el 20% de la energía de este país. Con respecto a la empresa no continuaría con el gerente que está ni con muchas de las personas del equipo.

¿Cuál es la estrategia con la que manejaría el Área Metropolitana?

Los problemas hoy no son solo metropolitanos, son regionales. Medellín va a ser una superciudad y así la vamos a entender, porque tiene que estar articulada con el Valle de San Nicolás, Urabá, Santafe de Antioquia, el caribe y el pacífico. Tenemos que pensar en un territorio solidario y complementario con los que estamos relacionados funcionalmente. Cuando digo superciudad es porque es una macrociudad que tiene varios centros.

¿Por qué tienen que votar por usted?

Para que sea la primera alcaldesa porque es el tiempo de alternar el poder, es el tiempo de las mujeres, de trabajar solidaria y cooperativamente en esta ciudad. Para construir un proyecto de futuro que sea innovador, sostenible, cuidador y protector de todas las personas, los hogares y visible y productivo las 24 horas del día.

