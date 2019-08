“Medellín va muy bien porque aquí las cosas continúan”: Santiago Gómez Barrera

¿Por qué quiere ser alcalde de Medellín?

Para mí lo público es una pasión, es una decisión que tomé hace muchos años y afortunadamente lo he podido hacer. Llevo muchos años trabajando al lado de Federico, desde el Concejo, en las terminales y el último periodo estuve en la Alcaldía de Medellín, fui secretario de Gobierno y gestión de gabinete.

¿Por qué hacerlo bajo el posesivo “El de Fico”?

Porque llevo 20 años con Federico, porque tomamos la decisión de que renunciara el pasado 25 de octubre y continuar con su obra. ¿Por qué “El de Fico”?, porque es muy importante decir de dónde es uno, de dónde viene, con quién trabaja, cómo hace las cosas. En Medellín la gente sabe cómo trabajamos, quiénes somos y cómo hemos hecho las cosas.

Entonces cuando se lanzó Federico, ¿también fue una decisión consensuada?

No, son cosas que se van dando. Ahora la gente pide que se continúe con la obra, que las cosas van bien, hay un reconocimiento, hay unos buenos números en las encuestas, entonces se toma la decisión.

¿Cómo fue el proceso de la recolección de firmas?

Lo hicimos en los barrios, más que en la centralidad, con muchos voluntarios. Mandábamos los formularios a mucha gente y en un mes recogimos las firmas. En total fueron 222.000 firmas y nos llegó el aval con 78.000 buenas.

¿Por qué cree que los ciudadanos quieren seguir con lo que viene haciendo Federico?

La gente quiere seguir porque vamos muy bien, las cosas van por buen camino y porque Federico ha sido transparente en las cosas. Por ejemplo, el tema de seguridad, en el que los alcaldes anteriores nos decían que no pasaba nada y resulta que sí pasa. Hay 84 bandas organizadas y armadas, hay un gran conflicto económico y Federico lo que hizo fue ponerlos sobre la mesa y confrontarlos. Hay que seguir confrontando estas bandas delincuenciales. No podemos ignorarlas, decir que no está pasando nada y que sigan creciendo y organizándose.

Esa estrategia de Seguridad enfocada en la persecución de los cabecillas ha sido muy criticada por expertos, ¿qué es lo que usted le agregaría?

Lo que hace falta es orientarnos más a quitarles los recursos. Entender que el conflicto es económico y no es político ni ideológico. Lo vamos a hacer con la institucionalidad del municipio, con Hacienda, Salud y Control territorial. Si las bandas no tienen esos recursos se van a ir diezmando y acabando, y no nos van a comprar a los jóvenes. Ahora les cogemos unos y como tienen tantos recursos, van y nos compran otros jóvenes. Hay que dañarles el negocio.

El microtráfico justamente es una de las rentas criminales, ¿cómo lo va atacar?

Las fuentes: son microtráfico, extorsión y robos. Pero también se volvieron los dueños de la comercialización de productos de la canasta familiar en los barrios, donde les tienen que comprar porque tienen las armas. Es ir con un inspector para verificar que tengan facturas, industria y comercio y que esos productos sean legales.

El microtráfico con más tecnología. Federico deja 2700 cámaras, cuando llegó habían 1300 y tenemos que seguir creciendo en tecnología y en cámaras para quitarles la droga.

En esta administración analizan los homicidios comparando los últimos 20 años, pero si se hace con el cierre del 2015 es evidente un aumento progresivo hasta la fecha, ¿cómo se explica eso?

El aumento fue al confrontar las bandas criminales, porque ellos estaban en un estado de confort, cada uno manejando sus empresas criminales. Entonces, empezamos a capturarlos y a quitarles esos mercados, por lo que empezaron a combatir entre ellos. Gran parte de los homicidios son de personas que están en el conflicto.

Para poder seguir combatiendo a las bandas criminales, ¿qué necesitaría de la fuerza pública?

Más que cantidad de uniformados, ojalá que hubiese policía acuartelada, donde sus familias no estuvieran en Medellín y de esa manera puedan salir a confrontar estas bandas más decididamente. Grupos especializados en combatir el conflicto económico que tenemos aquí, a diferencia de otras ciudades.

Pasando a Movilidad, ¿usted construirá el Tranvía de la 80?

El Tranvía 80 cuesta $3 billones hacerlo y hoy la ciudad no tiene los recursos, está endeudada hasta el 2030. Solo tiene vigencias futuras a partir del 2022 de $60.000 millones cada año. Entonces, Federico hace unos intercambios viales desde Colombia con la 80 y San Juan con la 80, deja diseñado el del rincón ecuatoriano y el de la Mota, y yo los construiré. Vamos a hacer un corredor de buses eléctricos, Federico compró 64 y yo traeré 200 buses. Haríamos el corredor de la 80, el de San Juan, el de Colombia y el de las transversales en El Poblado. Cuando existan los recursos, otro alcalde, otro periodo o que la Nación nos dé los recursos, se podrá hacer el Tranvía. Por ahora en estos cuatro años es muy difícil, además por la situación de Hidroituango, que habrá menos recursos para el municipio.

En relación a la contaminación ambiental, los ciudadanos se preguntan por el pico y placa, ¿hará alguna modificación?

El pico y placa no sabría cuándo se va a incrementar, porque eso sale de estudios que realiza la Secretaría de Movilidad.

Para el tema ambiental hay que hacer dos cosas que dependen del Gobierno nacional.

Una, es pedirle que el combustible sea P20, que tenga un 20% de mezcla de biodiesel, de manera que tenga menos de 10 partes por millón de 2.5. Dos, que nos ayude a que los vehículos sean más modernos, que se cambie la flota de camiones. Sería importante cambiar el impuesto de rodamiento, porque cuando el vehículo está nuevo el impuesto cuesta mucho y en la medida que va envejeciendo cuesta menos, eso debería ser al revés.

Debemos seguir arborizando, más corredores verdes e incrementar el uso de las bicicletas, pero más que kilómetros de ciclorruta, voy a tener 3000 bicicletas eléctricas en EnCicla, que tiene 1200 bicicletas que funcionan de maravilla, para que se pueda llegar a barrios de montaña.

Seguir creciendo en ciclorrutas es complejo porque ahora ya están las bicicletas, ya salieron las patinetas, en dos años saldrá otro método y no podemos hacer un sistema de vía para cada uno. La magia está en ir todos por la calle, organizados, despacito y bien juiciosos.

¿En qué consiste su propuesta del Cable en el Cerro Nutibara?

Federico está haciendo un gran proyecto turístico con el Cerro Nutibara de $40.000 millones, va a quedar hermoso y gran parte de la transformación es que no pueden volver a subir carros particulares, porque la vía se pone más pequeña y los parqueaderos se vuelven espacios para locales comerciales. Yo haría un cable, que puede ser desde Plaza Mayor o desde la estación de Exposiciones.

Usted propone la continuidad de lo ha hecho Federico, pero entonces, ¿cuál será su aporte personal?

Muchos proyectos irán evolucionando, pero uno importante se va a llamar Buen camino. En Medellín hay un programa que se llama Buen comienzo, en el que atendemos 82.000 niños y empezó en el 2004 con 5000. Ahora lo que sigue es invertir en los jóvenes, porque es en la juventud cuando se toman todas las decisiones personales, laborales y profesionales. La idea es acompañarlos para que tomen las mejores decisiones, porque ahora no saben qué estudiar, se salen, están desorientados. Es aplicar el mismo formato de Buen comienzo en Buen camino en donde vamos a atender a 50.000 jóvenes para que tomen sus mejores decisiones. Luego les vamos a dar 50.000 becas de educación superior.

¿Cuál es su plan con EPM y con el proyecto Hidroituango?

Lo primero es que voy a ratificar a Jorge Londoño como gerente de EPM otros cuatro años, por los buenos resultados que ha dado la empresa y porque ha manejado muy bien la emergencia. Es muy importante que continúe porque no está bien para el proyecto o para la empresa que haya un cambio de directivos.

Hidroituango es un gran proyecto para la ciudad, nos va a dejar muchísimos ingresos y mucho desarrollo cuando esté funcionando, por lo tanto hay que sacarlo adelante lo más rápido posible y esperemos que en el 2021 o 2022 esté operando una turbina. EPM es 100% pública y es nuestra gran empresa.

¿Cómo planea manejar el Área Metropolitana y ya pensó en quién sería el director?

El director no lo tengo todavía, pero el área es muy importante porque tenemos los temas comunes: la seguridad, la contaminación y la movilidad. Lo más importante es un área concentrada en medioambiente y en movilidad. Lo otro es hacer obras que sean limítrofes entre los municipios.

Si la continuidad incluye las redes sociales como las ha manejado Federico, ¿por qué no tiene Twitter?

A mí no me gusta Twitter. Yo soy de los que construyen y no destruye. Me metí en política para proponer, hacer y construir. Es posible que algunas de las secretarías sí estén en esa red. El Facebook y el Instagram seguirán y haremos todo lo que más se pueda para informar a las personas. Prefiero hablar directamente con la gente en los barrios, que dicen todo directamente.

¿Habrá corridas de toros en Medellín?

No, Federico los acabó.

¿Por qué deben votar por usted?

Es importante que cuando una persona vaya a votar tenga en cuenta varias cosas. Una, es que conozcan el municipio, que sepa qué va a manejar, que sepa de finanzas, de planeación, y yo conozco a Medellín. Dos, es que esté preparado, no solo que tenga una carrera, sino que sea capaz de tomar decisiones y tenga experiencia, y yo tengo la experiencia. Tres, de dónde viene esa persona y la gente sabe de dónde vengo. Cuatro, con quién se gobierna, yo lo haré con el equipo que venimos gobernando, con el equipo de Federico. Cinco, alguien que tenga propuestas creíbles, esto no es de magos, no es de culebreros, esto es de cosas reales que se puedan hacer. La ciudad es muy importante y no la podemos arriesgar. Medellín va muy bien porque aquí las cosas continúan.

_______________________________________________________________

La frase

"¿Por qué “El de Fico”?, porque es muy importante decir de dónde es uno, de dónde viene, con quién trabaja, cómo hace las cosas", Santiago Gómez, candidato a la Alcaldía de Medellín por el movimiento Seguimos contando con vos.

_______________________________________________________________

