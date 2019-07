Los transportadores de pasajeros de carga de Antioquia alertaron sobre la crítica situación que se vive en la vía que comunica a Medellín con la costa Caribe. Río Cauca está a punto de llevarse tramo de vía a la Costa.

Se trata de la perdida de la banca a la altura de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño.

Según Blu Radio, el daño comenzó a ser evidente desde hace un año, pero en los últimos días la erosión ha aumentado y el río Cauca se llevó una nueva parte del asfalto.

Por esta situación el paso de la vía está a un carril, pero la calzada habilitada se está deteriorando con rapidez, pues por esta vía hay alto flujo de vehículos pesados.

“El Invías no ha tomado acciones preventivas o correctivas, no sabemos qué está pasando con la entidad que no realiza las intervenciones pertinentes para estas obras, cuando ya hay incluso un presupuesto asignado”, dice Mauricio Herrera, director de la Unión de Transportadores de Colombia, a la citada emisora.

Aquí el video que evidencia la situación:

#Video Conductores que circulan por la troncal a la costa, a la altura de Cáceres, revelan el estado en el que se encuentra la vía. Además, aseguran que no existe señalización y muchos vehículos se están encontrando de frente #VocesySonidos pic.twitter.com/cHjkOu7EmH — BLU Antioquia (@BLUAntioquia) July 28, 2019

