La confesión de Greeicy Rendón por la que sus fans se solidarizaron con ella. La cantante caleña se sinceró en redes sociales sobre un defecto suyo.

Recordada por muchos gracias a su actuación en 'Chica Vampiro', Greeicy hoy en día es una de las artistas del momento.

En 2017 y 2018, la cantante escaló gracias a canciones como Amantes y Más fuerte.

Esta y otras colaboraciones junto a su novio y también cantante Mike Bahía, han hecho que todas las miradas estén sobre la cantante.

Aunque siempre se muestra como una mujer fuerte a quien no le importan las críticas, Greeicy confesó que, en realidad, es una mujer "muy miedosa".

Esta confesión llegó en medio de una reflexión a través de sus redes.

Allí, escribió: "valiente no es el que no siente miedo… valiente es el que no se deja vencer por el miedo. (Soy una mujer muy miedosa).

Por esta razón, muchos le escribieron en solidaridad. "Lo importante es saberlo y trabajar para mejorar", fueron las palabras que con más frecuencia se encontraban dentro de los comentarios que le dejan los fans a la cantante.

