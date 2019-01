Comienza la ruleta rusa y el suspenso de lo que pasará con el proyecto Hidroituango

Desde que inició la crisis en Hidroituango la Casa de Máquinas ha sido la protagonista, porque para evitar la tragedia fue indispensable utilizarla para que el agua del río Cauca no se represara y provocara una avalancha.

Esa decisión se generó luego del derrumbe que se presentó en uno de los túneles y el gerente de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, indicaron que era la única solución ante una posible tragedia si el agua del río robrepasaba la cota que se tenía hasta ese momento de la presa.

Después de ocho meses en los que el agua del río Cauca inundó la Casa de Máquinas, la decisión fue cerrar la compuerta número dos el pasado miércoles 16 de enero de 2019. El objetivo es suspender el paso del agua, para poder entrar y determinar los daños y las posibilidades de recuperación del corazón de la hidroeléctrica.

Daniel Quintero Calle, ingeniero, exviceministro de economía Digital y posible candidato a la Alcaldía de Medellín; ha sido uno de los ciudadanos que ha hecho seguimiento permanente a la situación en Ituango y que califica esta crisis como “el caso de corrupción más grande en la historia de Antioquia”.

“Hidroituango es el proyecto de infraestructura más grande que Antioquia haya emprendido y digo que es el caso de corrupción más grande, porque ya el Fiscal ha anunciado que hay algunas personas que se han declarado en principio de oportunidad, han aceptado que vieron y aceptaron coimas para quedarse con el proyecto. Así se entiende porqué fue que ocurrió todo, porqué terminaron cambiándose los diseños, cerrando los túneles sin haber terminado la presa, que no se recogieron los árboles a tiempo o que no se utilizaron los materiales adecuados”, dijo Quintero.

Situación actual

La Casa de Máquinas debió ser inundada como única solución a la emergencia, “este es un espacio por el que viene pasando desde hace ocho meses toda el agua del río Cauca, que nunca debió pasar por ahí en esas condiciones, y eso ha generado una serie de presiones sobre los muros y socavaciones, que hablan muy mal de la salud actual en la que está”, agregó.

La Casa de Máquinas es una estructura que se encuentra dentro de la montaña, tiene 23 metros de ancho y 49 metros de alto; es una construcción similar a un edificio de 20 pisos de altura.

Según Quintero, el cierre de la compuerta número dos es dentro de las operaciones que se deben hacer, la menos riesgosa. “Con esto no se elimina la presión dentro de la Casa de Máquinas, sino que ahora hay oscilaciones, se cambiaron las presiones, pero se mantienen”.

El cierre de la otra compuerta será el punto de mayor riesgo de la Casa de Máquinas, porque según Quintero, “ya no se trata de un cambio de presión, sino que se va a eliminar toda la presión y uno en principio pensaría que esto es positivo, pero en este caso puede ser muy negativo”.

Las posibilidades

Luego de que se logre cerrar por completo el paso del agua en Casa de Máquinas, se debe evaluar el estado en el que se encuentra la estructura y determinar si puede ser reparada o si definitivamente los daños son superiores a lo esperado.

“Una de las teorías que se manejan en estos momentos en ingeniería, es que los muros que hoy tiene la Casa de Máquinas se están sosteniendo gracias a la presión del agua, pero cuando se quite esa presión los muros no tendrían soporte. Hoy nadie puede decir con certeza lo que va a pasar o qué no y esa incertidumbre es lo peor que se puede tener en ingeniería. Literalmente hay que pedirle a Dios que los muros resistan”, indicó Quintero.

El peor escenario es que la Casa de Máquinas colapse y se convierta en una gran avalancha. “Durante meses EPM mintió de forma reiterada, protegió a los contratistas y no emitió las alertas a tiempo. Sin embargo, en esta ocasión han optado por decir la verdad y por alertar a tiempo, por lo que nuevamente se genera confianza”, puntualizó.

_______________________________________________________________

La alerta

Los niveles de alerta se mantienen: alerta roja para el corregimiento de Puerto Valdivia y hasta Puerto Antioquia. La alerta naranja en todas las poblaciones de las riberas del río Cauca hasta las cabeceras urbanas de Tarazá y Cáceres. La alerta amarilla para todas las poblaciones, desde Caucasia hasta el departamento de Bolívar.

_______________________________________________________________

Movilidad en la zona

Las caravanas viales se iniciarán a partir de las 6:00 a.m. del viernes 18 de enero de 2019.

Las personas que se movilicen desde y hacia el casco urbano de Ituango, pueden hacerlo a través del embalse por medio de los dos ferris que prestan servicio entre las 7 a.m. y las 5 p.m.

_______________________________________________________________

La cifra

80% se redujeron las vibraciones dentro de Casa de Máquinas luego del cierre de la compuerta dos, según EPM.

_______________________________________________________________

La frase

“El embalse debe subir 17 metros y en promedio son 50 cm diarios, se estima que serían 34 días en llegar a vertimiento para poder hacer el cierre de la compuerta que aún está abierta. Pero se requiere seguir evaluando la estabilidad técnica y que ojalá no se requiera hacerlo antes”, Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de EPM.

_______________________________________________________________

