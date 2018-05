Si se rompe la presa en hidroituango se generaría una ola tipo tsunami

El alcalde de Medellín, Federico Gutierrez, durante un diálogo con La W se refirió a la situación de emergencia que se está presentando en hidroituango luego del taponamiento y destaponamiento natural de los túneles del proyecto.

Ante la pregunta de si lo que se afirma en algunas redes sociales sobre la posibilidad de que se rompa la presa y se genere una ola tipo tsunami de 150 metros de altura, el mandatario local lo confirmó.

"Eso es cierto y es un situación muy delicada, ante un posible rompimiento o fractura de la presa sería una catástrofe muy grande para todo el país. Cuando se diseña un proyecto de estos existe un plan de acción de emergencias donde, inclusive, se tiene documentado el peor de los escenarios que sería eso", dijo Gutiérrez, en diálogo con La W.

El Alcalde dijo que precisamente por esa posibilidad fue que se dio la orden de evacuación de Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucacia, Nechí y los corregimientos 12 y 13 de Valdivia.

"Tenemos todos los peores escenarios en marcha, para que entendamos que eso puede llegar a ocurrir y lo ideal es que no ocurra. Es difícil. Acá no hay control de las aguas y hay una evacuación por donde no debe estar saliendo. Esto es cierto y es una emergencia", puntualizó el mandatario local.

