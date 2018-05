Las sorprendentes palabras de Don José sobre la señora que lo discriminó en restaurante de Medellín

Esta mañana la emisora la Z Urbana contactó a Don José para preguntarle sobre la situación. El señor confirmó que el hecho se registró este lunes 7 de mayo de 2018 sobre el medio día.

"La historia es que yo canté dos canciones, Mamá vieja y Al Cristo la pared, me colaboraron los que estaban ahí almorzando. Una doctora y un doctor que estaban ahí me preguntaron si ya había almorzado y les dije que no. Me dijeron siéntese ahí en esas mesitas y le vamos a dar para que almuerce. Me senté, la cajera me dijo: ¿usted va almorzar aquí? y le dije: sí claro, me invitaron. Ella dijo: Por qué no se lo lleva en una cajita. Le dije; No, es que yo voy a almorzar aquí, es que la doctora y el doctor me invitaron, porque si me lo llevo así no me dan el almuercito", comentó Don José.

Según lo que comentó Don José, fue un mal entendido de la cajera porque la dueña del restaurante lo conoce desde hace 15 años. "Ella es muy buena conmigo, siempre me colabora con platica. Yo no tengo nada que sentir de la dueña, para mi es una madre".

Sobre lo que opina en relación a lo que se comenta en redes sociales que lo que le pasó es un caso de discriminación, Don José comentó que "la doctora se puso a llorar ahí y lo tomó como discriminación, para mí no. La doctora fue la que se sintió así".

Ante los comentarios sobre lo que la dueña era la que decía que él no podía comer en el restaurante, Don José humildemente responde que "no sé " y si había recibido dinero por no hablar de la dueña del restaurante, afirmó que "a mí no me han ofrecido nada para hablar de nadie".

La humildad de Don José se percibe en su voz y está agradecido porque la dueña del restaurante le ha dado permiso para cantar porque dice que le gusta la forma en que canta.

Don José dijo que no asistirá a la convocatoria que está en redes sociales para llegar al restaurante y expresar la inconformidad por lo que le sucedió y agregó que "yo quiero ir por alla, no me gustan los problemas y no tengo nada que sentir nada de la señora. No quiero mal ni para ella ni para mí".

Inicios

Don José inició como artista callejero en el Parque Berrío, ha cantado en San Javier, Belén, Guayabal, en los buses y en diferentes espacios de la ciudad.

