Señorita Colombia Laura González confirma si tiene o no relación sentimental con otra reina

Ante las falsas manifestaciones que se han publicado con relación a mi condición sexual y sobre la supuesta relación sentimental que tengo con la señorita Atlántico, Marta Martínez, debo expresar que son totalmente espurias y que desconozco los motivos por los cuales han puesto a circular tales afirmaciones. Es importante aclarar que no tengo nada en contra de la homosexualidad, por el contrario, apoyo la diversidad de género y considero que todos tenemos los mismos derechos y merecemos ser respetados y tratados como los seres humanos que somos. Sin embargo, este tipo de noticias, además de ser falsas, son mal intencionadas y con el ánimo de enlodar mi buen nombre. Es por eso que ejerceré las acciones judiciales, a través de mi abogado para identificar a los autores de esta infamia.

