Catherine Siachoque revela que no besó a un actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ porque olía a atún

La famosa actriz Catherine Siachoque quien participa de la novela ‘Sin senos sí hay paraíso’ reveló cuál ha sido uno de los momentos más incómodos por los que ha tenido que pasar en la grabación.

En medio de una entrevista con el programa de entretenimiento La Red, Siachoque contó que le fue imposible besar a un compañero suyo de la novela pues éste tenía un fuerte olor a atún “Si un actor ha comido alguna cosa, oye no puedes saber a atún”.

La actriz enfatizó que ella se fija mucho en el antes del beso, se prepara y por si acaso prepara a su compañero para el momento, por esta razón no puede tolerar un mal olor en su boca al momento de grabar.

Aunque no contó quién fue el personaje, Francisco Bolívar confesó lo que la actriz no quiso decir: “El hombre se la pasaba comiendo atún y la actriz dijo, oye yo no te voy a besar en este momento, te huele la boca a atún (…) Es Catherine con Fabián Ríos, en los inicios de ‘Sin senos no hay paraíso’ de hace 8 años, ellos comentan esa anécdota”.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO, AQUÍ.