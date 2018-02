Volvieron al colegio las dos niñas agredidas en el Inem de Medellín

Luego de haber vivido una de las peores experiencias de sus vidas y sentir temor de continuar en la institución educativa, este lunes volvieron al colegio Inem de Medellín las dos niñas que fueron atacadas con arma blanca por dos compañeras la semana pasada.

En esta oportunidad lo hicieron en compañía del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aprovechó para dialogar con los demás estudiantes del colegio y realizar una jornada de reflexión denominada: "Rompé la indiferencia, hacé la diferencia".

"El mensaje es que tenemos que ser solidarios, que lo peor que nos puede pasar a nosotros como sociedad es ser indiferentes. Vivimos un caso demasiado duro y de aquí lo que tenemos es una oportunidad para transformar la sociedad. Yo le pido a los papás que estén más pendientes de sus hijos que los eduquen en el amor, en la disciplina, que todo lo que ven nuestros hijos en los hogares es lo que replican en la calle y en las instituciones educativas", dijo Gutiérrez.

El mandatario local destacó que las dos estudiantes que fueron agredidas se convirtieron en dos símbolos y resaltó como una de ellas ahora es una heroína al querer ayudar a su amiga. "Les he dicho que sigan en esta institución educativa. Ellas quieren seguir, quieren mucho al Inem. No podemos dejar que el colegio sea estigmatizado por un caso como este, que no puede opacar todo lo bueno que se ha hecho durante tanto tiempo", puntualizó el alcalde.