Por error publicaron el número celular de otra persona en video de agresión de jóvenes en Medellín

Tras conocerse el video en donde jóvenes estudiantes del colegio INEM en la ciudad de Medellín agredieron a una compañera, el tema sigue dando de qué hablar, esta vez un joven caleño está siendo amenazado por los hechos de manera equivocada.

El joven de 27 años, oriundo de Cali, dijo a Noticias Caracol que, desde la mañana de este jueves 1 de febrero, ha venido siendo víctima de amenazas e intimidaciones mediante WhatsApp.

Según el afectado, una publicación con el video del ataque contenía un número que sería de la agresora, pero resultó ser el suyo.

“Desde las 7:00 a. m. que abro mi celular, me aparecen muchos mensajes preguntando sobre un hecho del que no tengo conocimiento, que por qué lo hice, en fin. Hay personas que me mandan el pantallazo de una publicación de Facebook en el que aparece mi número y dicen que lo ‘llenen de spam’, la verdad no sé de qué me hablan”, señala el afectado.

Afirmó que las amenazas en su contra son muy claras, por lo que siente temor ante posibles acciones que puedan tomar en su contra, por lo pronto denunciará el caso ante la Fiscalía.

