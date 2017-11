Cura en Antioquia sacó de su iglesia a un transexual por estar vestido de mujer

En Anzá, Antioquia, un cura sacó de su iglesia a un transexual por estar vestido de mujer. El sujeto, a través de un video, contó que el sacerdote le advirtió que no volviera vestido de esa manera.

Indignado, Luis Fernando Palacio criticó que el cura lo haya expulsado de la iglesia en el momento en el que oraba.

“A las 7:05 de la noche me encontraba acá, en la misa. Tengo que confesar que soy católico y cuando estaba en la oración del Evangelio, me despertó el sacerdote de Anzá (Antioquia), Rodrigo Arcaes y me dijo, 'te salís, te salís. Te advertí que si te vestías de mujer y entrabas acá a la iglesia, te sacaba' ”, relató.

Este es el video en el que cuenta lo que sucedió.