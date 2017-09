Todo lo que tiene que saber si asistirá a la misa campal en el aeropuerto Olaya Herrera

El gran día para los antioqueños será este sábado 9 de septiembre, cuando el sumo pontífice llegue a la ciudad y se encuentre con las más de 800.000 personas que participarán de la misa campal que tendrá lugar en el aeropuerto Olaya Herrera.

La misa iniciará a las 10:00 a.m., el ingreso es completamente gratuito, por lo que no requiere ningún tipo de boletería para acceder. Desde las 7:00 p.m. de este viernes 8 de septiembre se abrirán las puertas para que usted pueda ingresar. A las 7:00 a.m. del sábado se cerrarán y nadie más podrá entrar.

Ingreso

Las puertas de acceso a la pista del aeropuerto estarán ubicadas por la carrera 70, son en total 17 entradas que estarán dispuestas para el ingreso y en las cuales se realizará un control exhaustivo por parte de la fuerza pública.

En la pista se han dispuesto 34 cuadrantes, los cuales se irán llenando de acuerdo al orden de llegada, cada uno tiene una capacidad distinta y primero se irán completando los más cercanos a la tarima principal.

Vigilia

Si ha decido llegar de manera anticipada al terminal aéreo para esperar el momento de la eucaristía, usted se encontrará con un equipo de voluntarios que realizarán momentos de oración y le brindarán información sobre la eucaristía. Además, se ha programado la transmisión de algunos videos y también la presentación de grupos musicales.

“Este espacio será un momento para la reflexión, la oración y la animación espiritual para este encuentro con el santo padre”, dijo Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, Arzobispo de la Arquidiócesis de Medellín.

Preparación para la espera

El tiempo que deberá esperar hasta el momento en el que inicie la misa será en promedio de 6 horas, por lo que la principal recomendación es que lleve hidratación suficiente; se sugiere que sea mínimo de 1.5 litros de agua, jugos en caja o gaseosas. No estará permitido el ingreso de envases de vidrio y debe evitar las bebidas de contenido lácteo como leche, yogur o kumis. No es recomendable el consumo de bebidas energizantes.

Es importante que calcule el tiempo que durará su jornada, por lo que también debe contemplar el llevar alimentos como tortas, dulces, galletas, maní, bocadillos, chocolatinas, granola, pasas, cereales, arequipe y carnes frías empacadas al vacío que no requieran refrigeración. Eso sí, evite alimentos preparados en la casa como tamales, sándwiches, productos con carnes, verduras frescas o arroz ya que se pueden descomponer fácilmente.

¿Cómo vestirse?

Debe hacer todo lo que pueda por estar lo más cómodo posible, ya que deberá realizar caminatas y esperas prolongadas. La Sala de Ceremonial y Protocolo de Medellín recomienda que la comodidad esté acorde con la ocasión, que se eviten usar prendas de color blanco, rojo y violeta, que son los colores que usan el papa, los cardenales, los obispos y arzobispos. “Las mujeres deberán evitar escotes, pantalones cortos, minifaldas, camisas de manga sisa y accesorios vistosos; los hombres no deben usar pantalonetas, bermudas ni chanclas”.

Comportamiento

Es importante saber que, según el protocolo, al papa no se le vitorea, se le aplaude. Así que como muestra de respeto deberá recibirlo de pie y con un aplauso. Si el papa se aproxima hacia el lugar en el que usted está ubicado se recomienda hacer una reverencia, flexionando las rodillas, pero no persignarse.

Durante la misa deberá hacer su máximo esfuerzo por evitar el uso del celular, prestar atención y permanecer en silencio.

Logística

Se disponen de 34 cuadrantes, en donde se podrá acomodar de acuerdo a su hora de llegada. Estarán disponibles 1000 baños, 32 ambulancias, 34 bomberos, 3.030 voluntarios, 2.400 policías, 182 efectivos del Ejército y podrá acceder las 2000 personas de logística para resolver sus dudas.

Lo que está prohibido

No podrá ingresar sombrillas ni elementos cortopunzantes o metálicos. Así como tampoco podrá llevar envases de vidrio.