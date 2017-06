¿Cuál es el panorama de las personas con discapacidad en Medellín?

Una persona puede llegar a tener una condición de discapacidad en cualquier momento de la vida, los accidentes de tránsito se convierten en los focos principales de situaciones que llevan a que la vida cambie y prácticamente se vuelva a nacer.

Sin embargo, nacer o tener un accidente no son las únicas condiciones para que una persona requiera de atención especial, envejecer también lo es, pero es una situación que muchos ignoran y consideran que no requiere atención especial.

El concepto de discapacidad que se maneja actualmente está relacionado más con el entorno que con la persona, quiere decir que cuando una persona no puede participar o encuentra obstáculos en el entorno se considera que tiene una condición de discapacidad.

En la ciudad existe hace 45 años el Comité de Rehabilitación, una institución que se dedica a trabajar por la inclusión de las personas que se encuentran en situación de discapacidad en Antioquia.

“La discapacidad a veces la vemos muy lejana, pero es un tema del día a día y de la cotidianidad de un porcentaje muy alto de la población” Sonia Gallardo, directora del Comité de Rehabilitación.

Sonia Gallardo, directora del Comité de Rehabilitación, explicó que actualmente las barreras y los obstáculos se encuentran en el entorno, porque la condición de discapacidad es una diferencia que tienen las personas y todas las personas son diferentes. “La discapacidad a veces la vemos muy lejana, pero es un tema del día a día y de la cotidianidad de un porcentaje muy alto de la población”.

Respecto a la situación actual de las personas con alguna condición de discapacidad en Medellín, Gallardo comentó que si bien existen algunos avances al compararla con el resto del país, porque la ciudad cuenta con una política pública de discapacidad, “que hace que se muevan algunas de las acciones alrededor de los derechos y lo deberes de las personas en situación de discapacidad, todavía nos falta mucho”.

Dos aspectos en los que considera se deben trabajar con mayor celeridad son: infraestructura y creación de consciencia ciudadana. “En infraestructura porque aunque cada vez existen más leyes y vemos más andenes señalizados, más semáforos adaptados y más parqueaderos, todavía falta mucho. Se está viendo el cambio en el tema de edificaciones y estructuras nuevas, pero faltan las adaptaciones a las construcciones viejas”.

Respecto a la creación de consciencia ciudadana, indicó que ese es uno de los aspectos en los que mayor énfasis se debe hacer, porque no se ha logrado que los ciudadanos respeten el parqueadero asignado para las personas con situación de discapacidad y lo utilizan porque es el que se encuentra más cerca de los accesos.

“Ese hecho que tenga la condición de comodidad es por lo que está reservado para una persona en situación de discapacidad. Además es importante también que los empresarios dejen el miedo y abran oportunidades labores y vinculen a personas en situación de discapacidad en sus entornos laborales”, dijo Gallardo.

Por otro lado también resaltó que existe la necesidad que en los colegios y en las universidades se cuente con profesores capacitados y adecuados para recibir los niños y jóvenes en situación de discapacidad en las aulas.

En relación a la situación laboral de este grupo poblacional Gallardo indicó que “en cifras, los niveles de desempleo están por encima del 90%, solo el 3 o 4% que están en capacidad de trabajar, tienen empleo”.

La población escolar en situación de discapacidad, según la directora, se encuentra en un 80% de desescolarización, “niños que podrían estar incluidos en el colegio, cuando las adaptaciones no son tan drásticas ni tienen que implicar tanto dinero. Lo que realmente implican es creación de conciencia y de saber que más que verlos desde la discapacidad hay que verlos por las capacidades que tienen para que puedan participar”.

Según los datos que ha logrado construir el Comité de Rehabilitación en las más de cuatro décadas trabajando con las personas en situación de discapacidad en la ciudad y el departamento, la directora afirma que en Medellín “existe un subregistro. Las ciudades por ley deben tener un registro de localización y caracterización de las personas en situación de discapacidad. Nosotros creemos que esa cifra está más cercana a las 400.000 personas más o menos, porque creemos que no se está identificando adecuadamente las condiciones de discapacidad de las personas”.

La experiencia les ha demostrado que los niños no son diagnosticados a tiempo y en algunas ocasiones no se está incluyendo al adulto mayor porque se cree que todos los temas de salud que se desprenden del envejecimiento no son una discapacidad.

La Secretaría de Inclusión, Familia y Derechos Humanos de Medellín indicó que en Medellín el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad es una responsabilidad de la Secretaría de Salud, quienes actualmente se encuentran actualizando el registro y a la fecha presentaron un informe en el que se reveló que existen 57.000 personas en la ciudad que presentan algún tipo de discapacidad.

La Secretaría de Inclusión aclaró que al no tratarse de un censo sino de un registro puede suceder que la cifra pueda ser mayor. Además agregó que se están adelantando diferentes proyectos para fortalecer la política pública y promover los derechos y garantías para las personas en situación de discapacidad.

Entre los proyectos que actualmente se están ejecutando están: Ser capaz en casa, Orientación y Seguimiento, Centro Integrado, Escuela para la inclusión y Emprendimiento al cuidador.

_______________________________________________________________

Las cifras

El Comité de Rehabilitación estima que en Medellín pueden existir cerca de 400.000 personas con situación de discapacidad.

Los niveles de desempleo de las personas en situación de discapacidad están por encima del 90%.

La población escolar en situación de discapacidad se encuentra en un 80% de desescolarización.

_______________________________________________________________