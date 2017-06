Se enciende una luz para que la Rosa Mística no cambie de lugar

Durante el mes de marzo de 2017 los miles de peregrinos que constantemente visitan a la Virgen en la gruta de la Rosa Mística se encontraron con la noticia que por la construcción de la segunda calzada de la 34 la Virgen debía ser trasladada.

La Virgen de la Aguacatala está ubicada entre la avenida El Poblado y la calle 12 sur, y según los fieles lleva ahí en ese lugar más de 50 años. Actualmente la parroquia de la Vicitación es la que está al frente de las ceremonias religiosas que se realizan los martes, sábados y domingos.

La gruta está rodeada por las cientos de placas que las personas han dejado allí como agradecimiento hacia la Virgen de la Rosa Mística, pues le atribuyen a ella el cumplimiento de sus deseos o de la realización de los milagros.

Las Placas de agradecimiento por los favores recibidos y deseos cumplidos de los creyentes. / Publimetro

En muchas se lee: “Gracias Rosa Mística por devolvernos a nuestro hijo”, “Gracias María Auxiliadora por los favores recibidos”, “Gracias Virgencita por las bendiciones recibidas” o “¡Gloria a tu bendición! Rosa Mística, gracias por acompañarme y proyectarme profesionalmente”.

Es justamente esa variedad de peticiones y deseos cumplidos lo que ha hecho que cada vez sean más los peregrinos y fieles creyentes que llegan a exponer sus necesidades ante la Virgen de la Aguacatala, un espacio en el que no solo hay católicos, sino también a donde se acercan personas de diferentes religiones y creencias.

Alba Graciela Adarve Cifuentes, lleva cerca de 38 años visitando como fiel creyente a la Virgen de la Aguacatala, pero desde hace tres años decidió dedicarse ciento por ciento a ella, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde está cuidando el espacio, lo limpia y lo mantiene en orden para que esté listo para recibir la visita de los cientos de peregrinos que diariamente llegan a encenderle una luz a la Virgen.

“Aquí llega mucha gente con muchas angustias, con enfermedades, llegan desesperados a este lugar para pedirle a la Virgen y lo hacen a cualquier hora. Lo que pasa es que en Medellín las Iglesias solo abren un momentico por la mañana y un momentico por la noche. La gente tiene los problemas a toda hora, constantemente y es por eso que se refugian en este lugar de paz, de amor y perdón”, dijo Alba.

La cuidadora estima que más de tres mil personas llegan en búsqueda de la Virgen y que las placas que se encuentran en el lugar son los agradecimientos por las enfermedades que curó, por lo empleos que dio, por la libertad de personas que se encontraban en la cárcel y que eran inocentes, entre otras muchas peticiones que han tenido respuesta.

Sobre la posibilidad de que la Gruta deba ser trasladada de lugar por la obra de la 34, Alba dice que “eso es una pérdida de plata, mientras que en otros barrios siempre están sufriendo porque no tienen aceras dignas, ni escuelas para los niños, a mí me duelen los miles de millones de pesos que van a invertir acá, por qué mejor no los invierten en barrios como Manrique, Santo Domingo o Enciso, en tantos barrios en los que hay tanta pobreza”.

Antonio José Sánchez, el encargado de pegar las placas de agradecimiento en La Gruta, dijo que “la administración municipal nunca se ha hecho cargo del mantenimiento de este lugar que para muchos es sagrado, nosotros mismos somos los que nos hemos dedicado a sembrar las flores, a proteger los árboles y a cuidarlos”.

Por su parte César Giraldo, director del Fondo de Valorización de Medellín, explicó que en un principio el proyecto tenía contemplado mover a la Virgen de la Rosa Mística o Virgen de La Aguacatala al otro lado de la 34, pero que actualmente se están contemplando otras opciones.

“El proyecto que está autorizado por Planeación indica que la Virgen de la Rosa Mística o Virgen de La Aguacatala debía moverse al otro lado de la 34, en una zona cerca al Club Campestre y a unas urbanizaciones. Lo que teníamos en claro era que íbamos a moverla a ese lado, a unos 80 metros de donde está”, afirmó Giraldo.

Sin embargo las reacciones de feligreses y habitantes del sector, han cambiado el panorama, ya que por un lado están los que se oponen al traslado de la Virgen del lugar actual y por el otro los que se oponen a que sea llevada al nuevo espacio.

“Lo que tenemos hoy legalmente es la posibilidad de moverla porque está aprobado por Planeación Municipal para llevarla a ese sitio, sin embargo hemos buscado alternativas porque la idea también es escuchar a la comunidad y no actuar en contra de ella, de ser posible”, dijo el director.

La posibilidad que anunció y que están contemplando con infraestructura es que al realizar la obra se pueda evitar mover a la Virgen, sin embargo aún no se ha dicho la última palabra. Lo cierto es que tienen hasta diciembre de este año para informarle a la comunidad lo que se hará.

_______________________________________________________________

La 34 tiene un cronograma de obra hasta el año 2019, la construcción va desde la Aguacatala en la Avenida El Poblado hasta el sector de la Avenida Las Palmas. Es una obra que contempla un separador central para un futuro sistema de transporte masivo.

Para el tramo se iniciará la licitación antes de terminar el 2017, por lo que la decisión de si la Virgen se va o se queda en el mismo lugar, se conocerá antes de finalizar este año.

_______________________________________________________________

Las misas se realizan los sábados a las 9:00 a.m., los domingos a las 9:00 a.m, y a las 10:30 a.m. y los martes a las 5:30 p.m. y a las 7:00 p.m.

_______________________________________________________________