La peatonalización de la Avenida La Playa se empieza a materializar

La intervención en la Avenida La Playa, en el corazón de Medellín, se planteó como una de las acciones primarias que se deben ejecutar para recuperar el Centro de la capital antioqueña.

Una de las principales ideas está enmarcada en la peatonalización de la vía. Inicialmente se refería a que el carril central de la avenida La Playa desde la Avenida Oriental hacia el oriente, sería peatonal y que los carriles laterales serían reservados para el tráfico de los vehículos pero de manera restringida.

Sin embargo, esta idea cambió, ya no se podrá intervenir el carril central como se había anunciado en una primera oportunidad, sino que se realizará en los carriles laterales.

Nataly Vélez, concejal de Medellín, expresó su preocupación porque el Plan de Desarrollo que aprobaron en el Concejo de Medellín había quedado que la peatonalización sería en el carril central de la Avenida La Playa.

“Me genera inquietudes porque todos sabemos que se puede perjudicar la movilidad de las comunas 8, 9 y 10 de la zona centro oriental de la ciudad. El 31 de marzo (2017) nos hicieron la presentación y en los renders se observa que la peatonalización ya no es del carril central sino de los laterales”, explicó Vélez.

Las dudas que la concejal tiene están relacionadas principalmente con la movilidad, porque desde el Teatro Pablo Tobón Uribe hasta la Avenida Oriental hay 19 unidades residenciales, en donde indicó el 85% de las residencias están habitadas por adultos mayores.

“Es necesario establecer qué va a pasar con los ingresos a barrios como Buenos Aires, La Milagrosa, Loreto o Boston, que son tan importantes y que han tenido su acceso a través de la Avenida La Playa”, dijo la concejal.

Destacó la importancia que tiene el acompañamiento de la institucionalidad porque la peatonalización se ejecuta para la ciudadanía, para los niños, los jóvenes y adultos mayores.

Este miércoles 14 de junio de 2017 se presentó una primera intervención en la Avenida La Playa, que consistió en la instalación de 21 bahías que tienen como función lograr la disminución de la velocidad de los vehículos y que las personas se apropien de un nuevo espacio.

Desde el Teatro Pablo Tobón Uribe hasta la Oriental se encuentra las 21 bahías. / Publimetro

Juan Camilo Gómez, gerente de movilidad humana de la Secretaría de Movilidad de Medellín, explicó que la administración busca recuperar integralmente el Centro de Medellín bajo el concepto del convertirlo en el barrio de todos.

“Esta ha sido la primera etapa de tratamiento de urbanismo táctico en los laterales, donde lo que se pretende es la pacificación del flujo vehicular que permita la convivencia del peatón, de la bicicleta, con el vehículo y con los buses como tal. Paraa que finalmente sea una herramienta de apropiación de lo que se viene a futuro”, explicó Gómez.

Indicó que la propuesta consiste en trabajar sobre los laterales, dándole toda la prioridad al peatón con secciones cercanas a los 15 metros, una ampliación notable en comparación con los 3,5 metros que miden los andenes actualmente.

“Queremos que se convierta en una gran alameda, un gran bulevar de 15 metros en los laterales de La Playa y que en un futuro permita apostarle a la reapertura del corredor de La Playa, a esa quebrada, a ese imaginario que tuvimos hace muchos años cuando teníamos ese afluente natural que era la quebrada Santa Elena y que soñamos volver a tener”, reveló el gerente de movilidad humana.

De acuerdo con la explicación de Gómez, el cambio de la peatonalización del carril central a los laterales, obedece justamente a ese imaginario que se pretende de algún día volver a destapar la quebrada y que de haberse hecho la intervención en el carril central no tendría sentido, porque se trataría de peatonalizar una vía para posteriormente volver a sacar al peatón de la misma.

El Secretario de Movilidad de Medellín, Humberto Iglesias, agregó que en la ciudad se está posicionando al peatón en la cabeza de la pirámide de la movilidad, por lo que se realizarán intervenciones para que las personas se apropien de los espacios. Además, resaltó que tanto residentes como habitantes deben entender los beneficios que esto significa.

“Existe un ideario errado que tienen muchos comerciantes en nuestra cultura y es que dicen que ‘no car no business’, o sea, que si no hay carro no hay negocio y es todo lo contrario. Los que compran realmente son los peatones, porque son quienes van a generar mayor flujo a sus negocios. Al haber más peatonalización y haber más peatones en las calles, seguramente sus negocios se verán beneficiados”, dijo Iglesias.

Respecto a las fechas reveló que en diciembre de 2017 se presentarán los diseños definitivos de la intervención del Centro, por lo que hasta ese entonces se podrá establecer el plan de movilidad del centro, en el que se especificarán cuáles zonas son las que quedarán definitivamente peatonales o cuáles quedan con urbanismo táctico.

Lo que dicen los comerciantes

Jorge Ríos, comerciante de productos hechos con cuero, lleva 7 años como vendedor en La Playa dijo que “la peatonalización está muy bien, pero siempre y cuando a nosotros nos permitan trabajar, nos reubiquen en un buen punto. Hasta el momento no nos han dicho nada, solo se escucha que nos van a reubicar y organizar. Quisiera que nos dieran un módulo para poder vender mis productos”.

María Victoria González, administradora de una de las farmacias de la Avenida La Playa, dijo que “la intervención es para mejorar la calidad de vida del Centro y eso permitirá que quede muy bonito. Lo positivo es que habrá menos contaminación, menos tráfico vehicular, más organización, será más bonita la ciudad. Pero lo negativo es tener que desubicar a las personas que trabajan en el espacio público. Pero es un tema delicado porque eso es lo que ha desorganizado el centro, pero es que ellos no se dejan organizar”.

Israel Antonio Durango, un hombre de la tercera edad, lleva vendiendo sus dulces, tinto, periódicos y productos de paquete hace más de 14 años en La Playa, por lo que lo único que pide es no ser trasladado a otro espacio. “Espero que no me cambien de lugar, porque aquí tengo mi clientela y conozco muy bien el sector. Además, que si me mueven todo será más difícil para mí”.

Alexis Bustamante, operario de uno de los parqueaderos de La Playa, afirmó que la peatonalización no les afectaría como negocio, que por el contrario les beneficiaría porque las personas podrían llegar a estacionar y caminar por la vía.