El paso a desnivel de Los Balsos y la Transversal inferior ya tiene cara

Por problemas técnicos en la obra específicamente en el costado sur se retrasó la entrega, arreglos que generaron nuevos costos y que la administración municipal debió asumir.

La Secretaria de Infraestructura Física de Medellín, Paula Andrea Palacio Salazar, durante la entrega del informe explicó que la obra consistió en la repotenciación y la recuperación de la estructura del puente de paso a desnivel de Los Balsos con la transversal inferior.

“Ya la mayoría de las ejecuciones gruesas se terminaron, en este momento se encuentran en actividades de repotenciar pantallas, uno de los aspectos que también tuvo un poco más del tiempo esperado”, explicó Palacio.

La Secretaria reveló que los retrasos también se deben a que durante la obra se encontró mucha presencia de agua en la zona, empalmes de tubería que no estaban de manera correcta, se encontraron elementos no estructurales sobre las pantallas que sostienen el puente y el deprimido, se encontraron vacíos en los que el acero no estaba cumpliendo su función y sobre la loza del puente que la resistencia estaba muy diferente a como estaban en los planos de los contratistas anteriores.

“Con el puente no hay ningún riesgo, el trabajo que ha hecho la empresa Conconcreto y la empresa Integral ha sido impecable y ha sido con total rigurosidad técnica”, destacó la Secretaria.

Esta construcción ha sido denominado como ‘la obra vergüenza’, porque fue una obra que en principio costaba 9 mil millones de pesos y está costando más de 18 mil millones de pesos, “eso es muy lamentable porque eso no puede pasar en una obra pública, pero nuestra responsabilidad es entregarla en funcionamiento a la comunidad”, puntualizó Palacio.

En principio se espera que sean los contratistas quienes respondan por el sobrecosto, mientras tanto la administración es la que asume los costos.

El Director del Fondo de Valorización de Medellín, César Augusto Giraldo Ceballos, dijo que a la comunidad se le ha mantenido informada y se les ha pedido un poco más de paciencia porque la entrega de la obra será no será en mayo, como se había planeado inicialmente, sino que será en julio de 2017.