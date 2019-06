Cómo elegir el nombre ideal para un gato

Tener un gato o cualquier mascota requiere responsabilidad y conciencia, no solo hay que contemplar el tiempo o el dinero a invertir, sino también aspectos tan básicos como el nombre que se le va asignar. Un nombre claro y definitivo es fundamental para crear su identidad y pertenencia a su nueva manada.

Si bien los gatos son mascotas un poco más independiente que los perros, esta no es razón para no asignarles un nombre y llamarlos por este, así una gran parte del tiempo ignore a su amo y no responda a su llamado.

La elección del nombre de una mascota suele ser tarea difícil, por esa razón, se mencionan algunos tips que puede tener en cuenta para elegirlo.

Es ideal escoger el nombre antes de su llegada para que se acostumbre y lo asocie más rápidamente. Si usted es de las personas que prefiere esperar a ver su comportamiento para elegir el nombre lo puede hacer, pero lo mejor es no dejar pasar mucho tiempo.

Lo mejor es escoger nombres cortos, de no más de 2 silabas y fáciles de pronunciar.

No utilizar un nombre demasiado común o repetido.

No asignar nombres similares si se tiene más de una macota (como Vito y Fito) pues su pronunciación tan parecida puede tender a generar confusión.

Durante el tiempo de aprendizaje hay que evitar usar palabras afectivas o diminutivas (como bebé, gatito, entre otras) para que no se confunda y quede claro cuál es su verdadero nombre.

Una vez definido el nombre, una forma de ayudar a que el gato se lo aprenda y lo asocie mas fácilmente es usando el refuerzo positivo, como darle un premio (snack) cada vez que sea llamado y responda, bien sea dirigiéndose hacia el amo o con su mirada.

Muchas veces es útil elegir el nombre de acuerdo al color del pelaje del gato. Pueden surgir nombres como: Balck, White, Snow, Copito, Drak, Gold, Tigger, Sol, Silver.

También se le puede poner el nombre de algún gato famoso como Tom, Garfield, Silvestre, Pelusa, Azrael, Felix, Salem, O´Malley.

Ser nombrado por su aspecto físico también es una opción: Manchas, Rabito, Gordito, entre otros.

Otras opciones de nombre pueden ser: Limón, Milú, Baguira, Balú, Matilda, Max, Chiqui, Paca, Martina, Pit, Jacob, Olaf, Gus, Charlie, Leo, Jazz, Zoe, Frida, Caspis, Ramses. Ozzy, Yogy, Juno, Oreo, Ginger, Baco, Shiva, Sheldon, Nemo, Boris.

Independientemente de cuál sea el nombre que se elija recuerde que siempre se debe llamarlo así y que le guste tanto al amo como al gato.