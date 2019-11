Así es el nuevo centro de arte para la niñez de Fontibón

Publicidad











De celebración Aniversario 421 La inauguración del ‘Clan’ de Fontibón coinicidió con la celebración del aniversario 421 de la localidad, que se cumplió el pasado 24 de mayo y que contó con una fiesta por todo lo alto, en el parque principal, con una feria y distintas celebraciones.

Se llama ‘Centro Local de Artes para la Niñez y la Juventud’ y se abrevia ‘Clan’. Queda en el barrio Villemar, en pleno corazón de Fontibón, y beneficiará a más de 2700 niños y jóvenes, estudiantes de colegios públicos de la localidad, que sueñan con ser músicos, escritores, pintores o actores.

Fue inaugurado esta semana por el alcalde Gustavo Petro y ayudará a los pequeños artistas de esta zona de la ciudad a que dejen volar su imaginación y se conviertan en los próximos máximos exponentes del arte en la ciudad.

Para esto, el ‘Clan’ de Fontibón cuenta con espacios enfocados en distintas especialidades artísticas, como música, danza, creación literaria, producción audiovisual, artes plásticas y artes dramáticas.

De hecho, algunas de las alianzas que hizo el Distrito para este centro incluye que los niños y jóvenes puedan recibir formación de parte de artistas del Teatro Nacional, el Teatro R101, el Teatro Experimental de Fontibón, y el Teatro La Baranda, entre otros. Son más de 20 artistas formadores los que hacen parte del Centro.

Los Clan son una iniciativa del Idartes que cuenta con el apoyo de distintas organizaciones artísticas, así como de la Secretaría de Educación. Ya hay 16 en toda la ciudad y se espera que el próximo año se llegue a 20 que, juntos, beneficiarán a más de 35 mil menores de la ciudad.

En el caso del Clan de Villemar, ya se han vinculado 755 pequeños artistas que, ya disfrutan de la estructura que, más allá de tener varios salones para la creación artística de ‘todos los colores’ se convirtió en una obra de arte para la zona en el que está ubicado, pues su fachada también le da vida al barrio, caracterizado por sus paredes grises y poco coloridas.

Ahora, si quiere dejar volar su imaginación y apostarle al arte (o sus hijos, nietos, primos, etc., etc., etc.) lo único que tiene que hacer es acercarse al Clan, que queda en la calle 20C No. 96C – 51, o comunicarse al teléfono 4159077.

