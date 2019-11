Samper viaja a Venezuela para ayudar a solucionar la crisis

“La idea es convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar no sólo el tema en sí, sino las salidas pacíficas”. Secretario General de la Unasur, Ernesto Samper.

El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el expresidente colombiano Ernesto Samper, reveló que una comisión de ese organismo, liderada por él e integrada por los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, viajará esta semana a la capital de Venezuela, donde se entrevistará con funcionarios de ese país para analizar la situación actual, luego de la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

“La idea es convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar no sólo el tema en sí, sino las salidas pacíficas. Ese es papel de Unasur: buscar espacios que preserven diálogo democrático en la región”, dijo Samper.

La justicia venezolana ordenó la detención el pasado jueves de Ledezma tras acusarlo de fraguar un plan golpista contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que no solo incluía la participación de la oposición venezolana, sino además, de miembros de los gobiernos colombiano y estadounidense.

“Hemos estado trabajando en la agenda de la visita que tendría lugar seguramente la semana entrante, y a partir de esa visita la idea es convocar a una reunión de cancilleres extraordinaria”, explicó el secretario general de la Unasur.

Frente a las declaraciones de Maduro, inicialmente, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que desde Colombia no se realiza ningún “complot” contra ningún gobierno de la región.

“Nos preocupan, por supuesto, los últimos acontecimientos. Hemos manifestado -en privado y en público- nuestro deseo de que a los opositores se les respeten sus derechos… En el caso del alcalde Antonio Ledezma, también esperamos que cuente con todas las garantías para un debido proceso”, declaró Santos.

El jefe de Estado afirmó que su gobierno ha tenido una política de “diplomacia prudente y efectiva; no de confrontación, no de insultos, no de espectáculo”, que le ha permitido tener una buenas relaciones diplomáticas con Venezuela.

“Desde Colombia no existe complot alguno en contra de ningún gobierno y, por supuesto, si llego a conocer algo concreto en este sentido, no sólo lo condenaría sino que actuaría con toda la contundencia de la ley”, subrayó el mandatario a periodistas en unas declaraciones realizadas en la Casa de Nariño.

Por su parte, los detalles de la visita de Samper a Venezuela no se conocen, pero según ha declarado Samper, la idea es reunirse tanto con los miembros del gobierno como de la oposición para entablar un diálogo que permita superar la crisis.

