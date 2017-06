“En la oposición al proyecto de la Zona G hay intereses políticos”: alcalde local de Chapinero

En entrevista con Publimetro, Jaramillo defendió el proyecto, no solo a nivel presupuestal, aspecto en el que ha recibido críticas, sino también en cuanto al impacto que tendrá para los vecinos del sector, los turistas y para toda la ciudad.

“Aunque el alcalde reconoce que hay algunos residentes de la Zona G que tienen miedos con respecto a una posible peatonalización, insiste en que cumplirá los compromisos a los que ha llegado con la comunidad, pero que saber que detrás de las críticas están personas interesadas en ganar votos para las próximas elecciones locales.”

¿La Zona G va a terminar siendo una nueva Zona T?

No puede serlo porque el uso del suelo no lo permite y tampoco lo permite el POT. Parte de los acuerdos con los vecinos es trabajar desde la oficina jurídica de Chapinero para sancionar aquellos infractores que están volviendo los restaurantes, bares y discotecas. Ya hemos sellado algunos bares del sector, bares que funcionan como restaurantes. Ahí solo puede haber restaurantes y actualmente hay 18 procesos contra los infractores de la norma.

¿Qué piensa de la inquietud de los residentes que consideran exagerada la inversión en la Zona G?

Del total del presupuesto del cuatrienio, de vías y espacio público, el proyecto de la Zona G cuesta el 13, 3 %. Es decir, que cerca del 87 % se está invirtiendo para arreglar vías y tapar huecos. De la misma manera, lo importante de la inversión pública es que impacte a las comunidades. Es una discusión entre los que quieren que todo siga igual y los que quieren que se transforme, se mejore y sea mucho más atractiva.

¿El proyecto se va a hacer sí o sí o, en el caso que la comunidad lo rechace, se podría cancelar?

Nosotros consideramos que hemos surtido todos los procesos de concertación, hemos dado todas las garantías de transparencia y honraremos los acuerdos. No vamos a imponer la peatonalización y trabajaremos de manera decidida y acelerada en los problemas que hoy afectan a la comunidad.

¿Ha entablado dialogo con los residentes que están en desacuerdo con el proyecto?

Aquí hemos hecho un proceso de más de dos años, de socialización. Nosotros hicimos varias reuniones con vecinos y descubrimos que la gente no quería peatonalización, pero sí querían que se solucionaran problemas como: uso del suelo, ruido, movilidad. De esta forma puedo decir que el alcalde no va a peatonalizar y que vamos a trabajar los problemas de la comunidad. El problema es que hay ambiente electoral y como es un tema atractivo, los principales opositores están en busca de votos.

¿Quiénes son esas personas?

No los voy a identificar pero la comunidad lo sabe y son personas que buscan atacar el proyecto a través del uso de un lenguaje de ricos y pobres, como que hay ciertos sectores de Chapinero que no merecen inversión por su estrato socioeconómico. Algo que no acatamos porque el plan de Bogotá Humana es inversión a todos los sector porque la ciudad se mueve en conjunto.

¿Cómo se garantizará que los problemas de la zona no se intensificarán?

Se creará una corporación para garantizar que los temores que ellos tienen hoy no se materialicen. Nosotros estamos tranquilos y cedimos en no peatonalizar e invitamos que cuando los residentes lo quieran hacer, lo hagan.

¿Cuál es el interés final con la Zona G, cómo se quiere posicionar ese sector?

Queremos que los vecinos de ese sector y de esos barrios aledaños tengan una zona más agradable, con más árboles, con mejor espacio público. Y que las personas que vienen a su trabajo, cerca de la 72, también cuenten con un espacio agradable porque es un proyecto que va disfrutar toda Bogotá y es por eso que hemos insistido y es por eso que lo vamos a hacer.

Lea también:

Se calienta pulso entre habitantes de Zona G y alcalde de Chapinero

Incendio en Fontibón prende las alarmas por producción de llantas en Bogotá

Cuerpo de Bomberos continúa trabajando para apagar incendio en occidente de Bogotá

MÁS DE BOGOTÁ AQUÍ