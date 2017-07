No dé ‘papaya’, evite el robo en los bancos

Entró un tipo, me puso un arma por detrás, me agarró por el cuello y me dijo que le entregara el bolso. Se fue en una moto y logró huir”, Víctor Manuel Estepa víctima de un hurto en el banco BBVA en Ciudad Salitre.

El robo 47 Millones de pesos le robaron a Víctor Manuel Estepa en Ciudad Salitre. Anteriormente, le robaron a otra víctima 80 millones de pesos.

En los últimos días se han presentado más de una denuncia de robos dentro de los bancos, algunos de ellos han dejado víctimas fatales, por esta razón, le damos algunos consejos de seguridad que da la Policía Nacional.

Aunque es algo que se repite constantemente tanto en medios de comunicación como en la cotidianidad, son pocas las personas que prestan atención a los consejos de seguridad dentro de las entidades bancarias, ya sea por descuido o por exceso de confianza.

Por esta razón, es importante que tenga en cuenta estas recomendaciones para evitar que le roben dentro de los bancos, en especial porque los ladrones son cada vez más inteligentes a la hora de crear estrategias para robar. De esta forma, dentro de una entidad financiera:

-No deje que personas extrañas conozcan la clave de su tarjeta, incluso si es un funcionario de banco, como ha ocurrido en algunas ocasiones en los últimos días, no revele la clave a nadie.

-No hable con extraños. Puede ser cualquier persona, alguien de la tercera edad o con un niño, para los delincuentes no existen límites, por eso, no hable con las personas de la fila y por supuesto, no revele datos financieros.

-No ingrese con desconocidos al cajero. Por más amable que se vea la persona o incluso si tiene un documento que lo identifique como funcionario del banco (puede tratarse de algún cómplice). Ante cualquier duda o sospecha es mejor no realizar una transacción y buscar otro cajero.

– Ante cualquier inconveniente con la tarjeta como robo, extravío o retención en cajeros, haga el bloqueo a través de teléfonos o medios electrónicos, no se acerque a las oficinas.

– Al observar la presencia de sospechosos en el entorno (que cede varias veces el turno, que entre y vuelva y salga, que utilice distintas áreas del banco sin realizar ninguna transacción, que utilice el celular dentro del hall bancario), alertar discretamente a los funcionarios de la entidad financiera o a las autoridades.

-Al retirar en efectivo altas sumas de dinero, solicitar al cajero el servicio de acompañamiento que gratuitamente brinda la Policía Nacional. Al detectar que lo están siguiendo acudir a la autoridad más cercana o pedir ayuda a la Policía al 112 o al 123.