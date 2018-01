Nadal arrasa en Australia en un día desastroso para Estados Unidos

El primer preclasificado del Abierto de Australia, Rafael Nadal, y el número tres, Grigor Dimitrov, pasaron de ronda el lunes en victorias de rutina en su debut en el primer Grand Slam del año.

Nadal, que regresaba a la competición tras una lesión en la rodilla derecha, no tuvo problemas para ganar 6-1, 6-1 y 6-1 al dominicano Víctor Estrella en su primer partido en la cancha Rod Laver.

El número uno del mundo superó sus problemas de rodilla para arrollar a Estrella, que nada pudo hacer en la cancha. Ahora, el zurdo español se verá las caras con el argentino Leonardo Mayer, quien eliminó a Nicolás Jarry.

Mientras que Dimitrov hizo añicos al austriaco Dennis Novak, por un expresivo 6-3, 6-2 y 6-1. Por su parte, la esperanza australiana, Nick Kyrgios, derrotó al brasileño Rogerio Dutra por 6-1, 6-2 y 6-4. Otros ganadores fueron el croata Marin Cilic, el español Pablo Carreño Busta y el uruguayo Pablo Cuevas.

What a lovely embrace at the net between the two competitors 💙💙💙@RafaelNadal through to the second round! 6-1 6-1 6-1#AusOpen pic.twitter.com/ehPjzCes83

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2018