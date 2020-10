Millonarios y Nacional: el histórico duelo en busca de la clasificación

Muy bien dice aquel refrán que no importa cómo se encuentren en la tabla de posiciones los equipos, clásico es clásico y siempre los clubes dejarán hasta la última gota de sudor en la cancha.

No es un buen momento para ninguno de los dos elencos: Millonarios, a pesar de que viene de sacar un punto importante en Barranquilla ante Junior, necesita prácticamente ganar todos los partidos que le quedan en la Liga para soñar con meterse dentro de los ocho clasificados y entrar a la disputa del título; pero las cosas no están mejor del todo en el lado de Atlético Nacional, quien cayó sorpresivamente ante Patriotas, el colero del campeonato, y acrecentó la división que hay entre los hinchas y Juan Carlos Osorio, quien parece no continuará el próximo año con los verdolagas.

Para muchos es el clásico más importante del país por lo que han representado durante la historia del Fútbol Profesional Colombiano, los equipos con más títulos locales, y con jugadores que han hecho parte de las épocas doradas de este deporte en nuestro país. Una rivalidad que si bien inició el 3 de octubre de 1948 cuando se enfrentaron los dos por primera vez en Bogotá, y que dejó victoria de los ‘verdolagas’ por cuatro goles a tres, en la memoria de los hinchas ‘embajadores’ quedó marcado el 26 de abril de 1989 cuando se encontraron en un polémico partido por Copa Libertadores de América.

Ambos oncenos se habían enfrentado en la fase de grupos del torneo sin ningún inconveniente. Millonarios consiguió 10 puntos y se clasificó como primero, y Nacional lo siguió con 7 puntos. Los dos equipos colombianos avanzaron de fase.

El destino los hizo enfrentar de nuevo en cuartos de final. Era un duelo ‘para alquilar balcón’. Los dos mejores equipos del país en ese momento, Millonarios como campeón, y Nacional como subcampeón, llegaban a disputar un cupo en la semifinal de la competencia de clubes más importante del continente, la cual ha ganado Atlético Nacional en dos ocasiones.

En el partido de ida en Medellín, los verdes pegaron primero con un gol de Albeiro ‘El Palomo’ Usuriaga, y se fueron con ventaja de 1-0 hacia la capital de la República. Para avanzar de ronda, los bogotanos necesitaban ganar, mientras que a los antioqueños les bastaba un empate para llegar a semifinales.

Al minuto 24, Carlos Alberto ‘La Gambeta’ Estrada, encendió la ilusión de los hinchas azules tras vencer a René Higuita y anotar el 1-0 parcial. El partido transcurría en calma, aunque con las polémicas normales de un partido. Pero todo cambió cuando iban 67 minutos de juego, el árbitro chileno Hernán Silva dejó de sancionar una falta clara dentro del área por parte de René Higuita contra Arnoldo Iguarán, lo que desató la furia de los jugadores ‘embajadores’. Faltando 10 minutos, JJ Trellez anotó en la portería de Segio Goycochea, quien al año siguiente disputó el Mundial de Italia con Argentina. Al final, el partido terminó en empate y con la eliminación de Millonarios. Ese año los ‘verdolagas’ conquistaron su primer título continental tras derrotar a Olimpia de Paraguay en ‘El Campín’, el mismo escenario donde inició la rivalidad histórica entre estos equipos colombianos.

Desde ahí todo cambió, el regionalismo jugó también un papel importante para que se acrecentara esta rivalidad, sumado a que Atlético Nacional lo siguió derrotando en finales y series de torneos internacionales.

¿Cuáles han sido las series y finales que jugaron Millonarios y Nacional después de ese partido?

Copa Libertadores 1995 – Cuartos de final: Nacional 3-2 Millonarios

Copa Merconorte 1998, Semifinal: Nacional 3-2 Millonarios

Copa Merconorte 2000 – Final: Nacional 2-1 Millonarios

Copa Sudamericana 2007 – Segunda ronda: Millonarios 3-2 Nacional

Copa Colombia 2013 – Final: Nacional 3-2 Millonarios

Liga Águila 2-2016 – Cuartos de final: Nacional 4-2 Millonarios

Liga Águila 1-2017 – Semifinal: Nacional 1-0 Millonarios

Superliga 2018 – Final: Millonarios 2-1 Nacional

Sumadas todas las competiciones (Liga, Copa Colombia, Superliga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana,y Copa Merconorte), ‘embajadores’ y ‘verdolagas’ se han enfrentado un total de 275 partidos con un balance de 104 victorias de Millonarios, 81 triunfos de Nacional y 90 empates. Sin embargo, desde 2002 cuando se implementaron los torneos cortos en el país, los equipos han disputado 42 partidos, de los cuales Nacional ganó 19, Millonarios seis, y se dieron 17 empates.

El clásico en ‘La nueva normalidad’

Después de la para que tuvo el campeonato por el coronavirus, llega el momento de enfrentarse nuevamente, esta vez la diferencia es que el color de los hinchas no podrá estar, lo que sin duda podría beneficiar a Atlético Nacional quien tiene gran afición en Bogotá, pero que se tendrá que conformar, al igual que la parcial embajadora, con ver el partido por televisión.

¿A quién apostar?

Para este encuentro Mozzartbet ya tiene abierta la posibilidad de apostar por cualquiera de los dos equipos. Aunque las cuotas pueden variar, en este momento pagaría 2.65 por una victoria de Millonarios, 3.00 por el empate, y 2.70 por el triunfo de Atlético Nacional.

Antes de apostar, ten en cuenta que Millonarios no ha perdido ninguno de sus últimos 5 partidos frente al verde paisa, solo ha ganado uno de estos encuentros, y en tres de ellos empataron ambos marcando goles.

