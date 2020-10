Un sábado para no salir de casa y disfrutar del mejor fútbol del mundo

Entre sábado y domingo nadie querrá moverse de casa y una gran mayoría estará “pegada” a su pantalla de televisión, pues será una fecha por la que se ha esperado durante largo tiempo. Los fanáticos del fútbol podrán disfrutar de un partidazo tras otro y uno de los grandes protagonistas será James Rodríguez.

Una de las constantes a lo largo de 2020 fue la invitación para que nos quedáramos en casa, sin embargo, parece que este fin de semana nadie tendrá que hacer un esfuerzo especial por esto, pues varios de los grandes clásicos del mundo y partidos de interés para todo el público se disputarán durante este sábado.

Everton vs Liverpool (sábado 6:30 am)

La quinta semana de la Premier League arranca con el ‘Derby de Merseyside’, un juego espectacular que marca el retorno, después de dos jornadas de selecciones, de una de las más grandes ligas del mundo y que tiene un espectáculo garantizado con dos de los equipos sensación del momento, Everton y Liverpool. Esta será la primera vez, en los últimos 10 años, en la que Everton arrancará como líder, habiendo ganado sus cuatro partidos previos y con actuaciones que realmente llaman la atención.

Por su parte, los visitantes no la pasan tan bien y sus actuaciones no han sido destacadas, por si fuera poco, sufrieron una dura caída en Birmingham por 7-2 frente a Aston Villa, en un partido que dejó golpeado al equipo dirigido por Jurgen Klopp. Pese a ello, el lugar en la tabla nunca ha sido definitivo en estos partidos, pues si algo se ha comprobado en los últimos encuentros, donde Liverpool llegaba mucho mejor, es que el partido contra Everton nunca ha sido sencillo, lo cual no significa que se igniore la racha positiva de los de Anfield en este clásico, quienes llevan 22 partidos consecutivos sin perder contra los ‘Tofees’, contando todas las competiciones, racha que ellos quieren revertir en este encuentro.

El gran Carlo Ancelotti ha sido el encargado de conformar un gran equipo que ofrece una ofensiva magnífica. Con James Rodríguez a la cabeza, la ayuda de Calvert-Lewin y Richarlison en el frente de ataque, el equipo azul de la ciudad tiene, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de poner en aprietos a un Liverpool que cuenta con Mane, Salah y Firmino, algo de lo que es consciente Klopp, quien sabe que no será un partido sencillo.

Como dato interesante, Everton ha recibido goles en sus últimos cinco partidos, pero también ha anotado en cada uno de ellos, algo similar a lo que sucede con Liverpool, que anotó en la cuatro de sus últimos cinco partidos y recibió goles en la misma cantidad de ellos, por lo que la apuesta a que hay, por lo menos, un gol de cada equipo es una buena alternativa y en Mozzartbet.com.co esta está pagando 1.50.

Inter vs Milan (sábado 11:00 am)

El derbi de Milán se ha disputado, a lo largo de la historia alrededor de diferentes situaciones o condiciones, sin embargo, nunca se había jugado de la manera en la que se presenta ahora. El coronavirus sigue estando presente y eso dificulta todo; con un número creciente de contagiados, nuevamente, lo cual no es un buen síntoma y las memorias de lo ocurrido en abril, cuando se llegó a los más alto de la pandemia, el fútbol continúa pero no es ajeno a la situación, por lo que son varios los clubes que han sufrido con los contagios de sus miembros, siendo Inter uno de los más afectados.

Ad portas del derbi de la ciudad, el técnico Antonio Conte no podrá contar con seis jugadores, siendo varios de ellos fichas clave para un equipo que quiere pelear por todo en esta temporada. Los defensores Milan Skriniar y Alessandro Bastoni, quienes habitualmente son inicialistas; el volante Roberto Gagliardini y el defensor Ashley Young, quienes algunas veces son titulares y entran en la rotación, son cuatro de las cartas que se quedarán afuera de la escuadra para el partido y quienes se suman el arquero Radu y el belga Radja Nainggolan, quien, aunque no es tenido en cuenta por Conte, tuvo que quedarse en el club por motivos de fuerza mayor. Por si esto fuera poco, el volante Stefano Sensi se encuentra suspendido tras haber sido expulsado en el encuentro contra Lazio de la fecha pasada.

Con este panorama, Antonio Conte tendrá que ingeniárselas para armar un equipo que contenga el poder ofensivo de Milan, teniendo en cuenta que no contará con sus dos defensores centrales, lo cual afectará directamente su esquema, ya que juega con línea de tres y contemplando las alternativas de D’Ambrosio y Kolarov para tomar el lugar de esos dos ausentes, que son piezas clave de la zaga.

Si quieren sumar algo más a los problemas de Conte, sobra añadir que varias de las figuras suramericanas del club italiano llegarán con la fatiga de haber enfrentado las Eliminatorias en esta parte del continente. Lautaro Martínez, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, son tres de estos jugadores que podrían llegar agotados tras los viajes y partidos de las semanas anteriores, lo cual deja en posición vulnerable al equipo azul de la ciudad.

Y aunque el coronavirus también golpeó las puertas de Milan, el equipo rojinegro no sufrió tanto, pues Gabi Duarte, defensor de la reserva, fue uno de los contagiados y, aunque Zlatan Ibrahimovic también sufrió con el virus, el atacante sueco ya se encuentra recuperado por completo, por lo que su regreso al equipo ha sido clave, más allá de que la institución ha ganado sus últimos partidos en su ausencia.

Milan ha tenido un gran inicio de temporada, sin embargo, ha jugado contra rivales débiles como lo son Bologna, Crotone y Spezia, por lo que este será su primer gran prueba del año competitivo y esperan poder concretarlo para demostrar que pueden apostar por grandes cosas y, de una vez, romper la racha de clásicos perdidos frente o empatados frente a Inter, pues no le ganan al “rival de patio” desde 2016, perdiendo los últimos cuatro duelos disputados.

Objetivamente, Inter se presenta como una escuadra mucho más fuerte y uno de los equipos candidatos al título, pero Milan tiene un equipo joven, que se ha visto bien reforzado por Zlatan Ibrahimovic y que quiere dar la sorpresa siendo comandados por el sueco. Teniendo esto en cuenta, el empate es una buena opción y un pago de 3.53 veces el valor apostado en Mozzartbet Colombia se presenta como una llamativa alternativa para inclinarse por este resultado.

Y aunque hablamos de solo dos partidos, recuerden que esto no es todo, porque el sábado a las 11:30 también jugarán Manchester City vs Arsenal, a las 2:30 pm., habrá duelo entre Sporting y Porto en Portugal; a las 8:00 am, en Italia, Napoli se encontrará con Atalanta y a las 6:30 am., en Escocia, se jugará el clásico más antiguo del mundo entre Celtic y Rangers.

Todos estos y muchos más partidos, los encuentran en Mozzartbet Colombia, para que aprovechen excelentes cuotas, reciban muchos beneficios y encuentren muchas alternativas para empezar a ganar.