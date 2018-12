Maluma quiere convertirse en padre

Publicidad





















































Maluma, a quien vemos cada noche como uno de los jurados de La Voz Kids del Canal Caracol, parece que quiere seguirle los pasos a su colega Kein Roldán y quiere convertirse en padre. El reguetonero hizo la confesión a la más reciente edición de la revista TVyNovelas.

“Yo como padre malcriaría a mis hijos rapidito. Aunque les inculcaría valores a mis niños, también sería alcahueta. Creo que primero me toca terminar de madurar para poderles dar verdaderas enseñanzas a mis hijos. ¡Me encantaría ser papá! y tener una familia”, dijo el intérprete a la publicación.

El paisa añadió que le gustaría que sus pequeños tuvieran una excelente relación con él, así como él la mantiene con sus padres.

“Para nadie es un secreto que me muero por mi mamá, que me hace mucha falta, que cada vez que pasa el tiempo siento que me alejo más de ella por culpa de mi trabajo”, contó el antioqueño al medio de comunicación.

