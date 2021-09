Chefs de estrella Michelin cocinando con productos colombianos

18 estrellas Michelin y los número uno del listado de 50 Best Restaurants del mundo y Latinoamérica conforman la nómina de 17 chefs internacionales invitados a esta gran gira gastronómica junto a 18 reconocidos chefs de nuestro país.

Del 8 de septiembre al 8 de octubre, prestigiosos chefs provenientes de ocho países nos acompañarán en nueve ciudades de Colombia. Sabores y técnicas provenientes de Perú, España, Argentina, México, Italia, Suiza y Colombia protagonizarán los menús diseñados a cuatro manos junto a los chefs de los restaurantes anfitriones en esta octava edición del Davivienda Restaurant Tour by Alimentarte.

Para esta edición, La Fundación Corazón Verde y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se aliaron para dar vida a Alimentarte Biodiverso, una propuesta gastronómica que tiene como eje la conservación de los bosques tropicales, sabanas inundables y páramos del país, vinculando al sector gastronómico nacional con productores y comunidades que conservan esos ecosistemas.

18 restaurantes y sus chefs tendrán el respaldo de un chef nacional o internacional del más alto nivel para realizar una cena cuyos ingredientes principales incorporarán productos colombianos provenientes de territorios con culturas, ecosistemas y comunidades diversas que ofrecen oportunidades para conservar la biodiversidad, contrarrestar los efectos del cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible de las comunidades locales.

El resultado será una experiencia gastronómica única que podrá disfrutarse en los mejores restaurantes del país que se han vinculado a Davivienda Restaurant Tour, así como en casa de los amantes de la gastronomía y la alta cocina en Colombia.

Chefs Invitados:

Pía León y Virgilio Martínez (Perú)

Pía León, con su esposo Virgilio Martínez, chefs de Central y Kjolle, el primero, uno de los restaurantes mejor rankeados del mundo. Actualmente ambos restaurantes hacen parte del listado de los 50 mejores del mundo y Latinoamérica en los puestos respectivamente.

Hermanos Roca (España)

Los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca son la tercera generación de una saga hostelera con una gran cadena de negocios: una de las joyas de este grupo es el Celler de Can Roca, rankeado como uno de los mejores en el mundo. Su propuesta gastronómica despierta los sentidos y la memoria, el equilibrio perfecto entre tradición, creatividad e innovación. Actualmente El Celler cuenta con 3 Estrellas Michelin y 3 Soles Repsol.

Mitsuharu Tsumura (Perú)

Propietario del restaurante Maido en Lima, catalogado como el mejor exponente de la cocina Nikkei. Ha sido reconocido como uno de los mejores restaurantes de latinoamérica y el mundo, obteniendo el puesto 10 en la lista The World’s 50 Best Restaurants 2019 y el puesto 2 en los Latin America’s 50 Best Restaurants 2020.

Mauro Colagreco (Francia/Argentina)

El chef argentino más premiado del mundo, Colagreco está al frente de Mirazur, restaurante N°1 en la lista de los 50 Best 2019. Además, tiene tres estrellas otorgadas por la guía Michelin, obteniendo su primera estrella a sólo seis meses de la apertura del restaurante. Su propuesta gastronómica responde a una cocina mediterránea basada en los productos de temporada.

Oscar Velasco (España)

Chef y propietario del restaurante Santceloni de Madrid, uno de los mejores restaurantes de Madrid, con más de 18 años trabajando por dejar plasmado en cada uno de sus platos el lema del chef; “Producto, tradición y evolución”. Actualmente Santceloni tiene 3 estrellas Michelín y 3 soles Repsol.

Jorge Muñoz (Perú)

Jorge formó una exitosa carrera en Europa, donde estuvo al frente del restaurante Pakta de comida Nikkei, allí logró una Estrella Michelín. Ahora, es el encargado del restaurante Astrid y Gastón de Lima, uno de los restaurantes más emblemáticos de Perú, actualmente ocupa el puesto N°67 del mundo y el N°22 de Latinoamérica según el listado 50 Best Restaurants.

Jesús Sánchez (España)

Jesús Sánchez, chef del Cenador de Amós, ha conseguido colocar en el mapa gastronómico internacional a la pequeña localidad cántabra con con su cocina que transmite esencia, para que el comensal, como dice Jesús, “reconozca el territorio, el entorno, y que los bocados que se lleva a la boca le toque alguna fibra”. El Cenador de Amós, tiene 3 estrellas Michelin y 3 Soles repsol.

Ana Ross (Eslovenia)

Ana es un de las cocineras más destacadas de los últimos tiempos, esta profesional autodidacta, ha logrado poner a Eslovenia en el radar gastronómico y posicionar a Hiša Franko como uno de los mejores restaurantes del mundo, obteniendo 2 estrellas Michelin y el puesto N°38 del ranking de los mejores 50 restaurantes del mundo. Su gastronomía le apuesta 100% al rescate de los productos locales.

Juanjo López (España)

Chef de la Tasquita de Enfrente, que fue hasta hace poco un profesional del sector de los seguros y director de una compañía, pero su sueño era ponerse al frente del negocio familiar, con más de medio siglo de historia. Juanjo sigue los pasos de su padre y en cada plato refleja la tradición y la frescura de cada producto. La Tasquita ha sido rankeado como uno de los mejores restaurantes de España y actualmente tiene 2 soles de la guía Repsol entre otros importantes reconocimientos.

Dominique Crenn (USA / Francia)

Chef del restaurante Atelier Crenn en San Francisco y una de las cinco mujeres en el mundo que ha logrado obtener 3 estrellas de la guía Michelín, Además ha sido designada mejor cocinera del mundo por The World’s 50 Best Restaurants, listado en el que, además, su restaurante ocupa el puesto N° 35. Dominique define su restaurante como el lugar en el que ella expresa su herencia y hace una oda a la “culinaria poética”, una propuesta basada en pescados, mariscos y verduras de proximidad y el arte que plasma los momentos más importantes de su vida.

Diego Oka (Perú)

Chef encargado de darle vida al restaurante peruano La Mar by Gastón Acurio en Miami. Oka es pupilo de Gastón y ha estado al frente de sus restaurantes por más de siete años, reuniendo algunos reconocimientos como el puesto N°1 en el manejo del atún del Festival de Girotonno 2007 y el premio “Your City Your Chef” de la Revista 7×7 en 2013. Su propuesta gastronómica es un recorrido por los sabores peruanos, desde la cocina novoandina, nikkei y el tradicional cebiche.

Harry Sasson (Colombia)

Uno de los cocineros empresarios más exitosos de Colombia. Su restaurante Harry Sasson de Bogotá ha sido catalogado por varios años como uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica según la lista Latin America’s 50 Best Restaurants. En 2019 ocupó el puesto No. 22. Su propuesta gastronómica está enfocada en la calidad del producto.

Harry será el chef invitado de varias cenas. Cocinará junto a grandes cocineros de diferentes ciudades de Colombia como Carmen Ángel y Ron Pevits del Restaurante Carmen; Carlos Contreras y Carlos Ibáñez de Bucaramanga; Diego Panesso del Restaurante Ambar de Pereira y Julián Hoyos chef y propietario del restaurante el Silo de Armenia.

