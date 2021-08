Tilly Lockey: el ícono de los brazos biónicos más poderosos del mundo

La historia de vida de Tilly Lockey es como ninguna, esta joven se ha tenido que enfrentar a duros retos tras vivir sin brazos casi desde que nació, pero eso no le impidió ir cumpliendo los ambiciosos sueños de una adolescente gracias a sus brazos tecnológicos. La británica se ha convertido en una de las modelos biónicas con más seguidores del mundo.

Y es que donde muchos ven dificultad, ella ve oportunidades, por eso asegura que sus brazos le han brindado una gran oportunidad para informar de las cosas que más le importan y, sobre todo, para servir de inspiración a otros niños con discapacidad, para que crean que todo es posible. Su misión: ayudar a crear las prótesis perfectas.

Es blogger de belleza, también se dedica a viajar por el mundo dando conferencias contando su historia con la finalidad de ayudar a otras personas que han sufrido amputaciones, precisamente hace parte de Singularity U, una institución académica en Silicon Valley cuya finalidad es «reunir, educar e inspirar a líderes para aprovechar las tecnologías exponenciales y aplicarlas cómo herramientas para resolver los grandes desafíos de la humanidad. Este años Lockey hará parte del Summit, en donde espera poder seguir inspirando a muchos.

Hablamos con ella sobre las prótesis que ahora utiliza, su vida y el mensaje que busca llevar alrededor del mundo.

¿Cómo era su vida antes de los brazos biónicos?

Siempre he sido una mujer que se ha empoderado con su individualidad y he sido también muy independiente. Siempre he tenido también una familia que me ha apoyado en todo y tres hermanas increíbles. Ellos me han dado espacio para construir la persona que soy y me han dado el coraje suficiente y la fuerza para pedir ayuda, aprender a ser valiente es algo que es muy gratificante de aprender a muy corta edad.

Por otro lado, sí sabía que era diferente y me costó asimilarlo, pero no porque me avergonzara ni porque me sintiera mal, sino que yo quería ser una persona normal. Sobre todo al salir al mundo y hacer cosas distintas a lo que la gente hace. También les impresiona mucho todavía que en vez de este dispositivo médico que tengo en mis brazos, yo le vea como accesorio de moda.

¿Cómo obtuvo las prótesis?

Las obtuve a comienzos de 2019, me los dio la 20th Century Fox, justo para la película Alita: Ángel de Combate. Y las uso hasta hoy. He probado varios prototipos desde que tengo diez años, es decir de eso, hace cinco.

¿Cómo funcionan en tu vida diaria? Hablo de movimiento y actividades cotidianas.

Tienen un agarre diferente, puedo manejarlas con varias funciones. También tengo un menú para que trabajen en la manera que yo quiero. Tengo una función para maquillarme, otra para rascarme, e incluso una para agarrar el té por la mañana.

¿Qué cambios ha traído los brazos a su vida?

Creo que el mayor cambio ha sido en tener estos brazos tan increíbles y funcionales. Ha sido un gran paso para mí físicamente y me ha permitido hacer muchísimo más. Como digo, siempre he sido muy independiente y me he adaptado bastante bien en mis circunstancias, lo que es genial. Ahora bien, habían cosas que no manejaba bien todavía porque cuando no tienes brazos, tenías que hacer cosas que implicaran muchas partes del cuerpo, pero este dispositivo me ha ayudado a hacer cosas que antes eran más difíciles, como peinarme, tomar café y leer un libro, todo al mismo tiempo. Y por supuesto, esto me ha ayudado mentalmente.

¿De qué va a hablar en el Summit?

Abordaré los temas de tecnología y compasión: calidad de vida a través de la tecnología. Con esta oportunidad quiero cambiar el estigma de ser una persona con brazos biónicos y mostrar al mundo que los dispositivos médicos también pueden ser accesorios de moda.

¿Qué nos puede decir de la última tecnología en prostéticos?

He trabajado con la misma fuente de tecnología y con diferentes compañías dedicadas al rubro desde los dos años. Para entonces, todo era muy manual y tenía que jalar cuerdas para el movimiento y si lo comparo con todo lo que ha pasado, pues el cambio ha sido increíble.

Además, otra gran innovación ha sido la impresión 3D, que ha dado más facilidad al movimiento de músculos y por ende, ha mejorado la parte motora y ha hecho las prótesis mucho más baratas, lo que es bastante importante en este tema. Y fue genial descubrir a tan corta edad esta tecnología, porque jamás imaginarías todo lo que ocurre de manera compleja para que se mueva una mano tan pequeña. Y por suerte, esto es accesible ahora para muchos niños, que deben comenzar a practicar a corta edad y tener esta tecnología se los hace más fácil. Y para cuando tengan mi edad o mucho más, ya se hace su uso más fácil y es como una segunda piel.

Usted representa el cómo la diferencia no debe ser escondida, sino precisamente, celebrada, ¿qué mensaje quiere darle a las personas que aún temen mostrar su singularidad?

Que debes abrazar esa “imperfección”. Por mucho tiempo traté de verme lo más “realista” posible, pero entendí que eso no era para mí, que podía hacer con mi cuerpo lo que yo quisiera y que esto podía darme un montón de posibilidades. Y no lo notaría, pero personas como nosotros pues no siempre van a tener un dispositivo 100% realista y que se haga esto, pues en cierta medida es revolucionario. Obviamente habrá gente que lo prefiera así, pero ya es una preferencia, más no una imposición.

Así que mi mensaje es “sé fiel a ti mismo”, y esto también es opcional. Creo que también he motivado a la gente a no tener miedo de mostrarse como son, realmente. Porque yo soy muy fiel a mí misma y a mi pasión, es muy importante expresarlo. Y si hay imperfecciones a los ojos de los otros, estas no me definen.

Se ha convertido en una celebridad de las redes sociales. ¿Cómo maneja esta atención y qué han traído estas para su caso?

Creo que las redes sociales son maravillosas. Obviamente, pueden ser muy tóxicas a veces, y hay mucho bullying y negatividad. Como persona joven, he visto ese lado a menudo. Ahora bien, no todo son arcoíris y rosas, pero la gente suele olvidar que también pueden ser positivas, porque en gran medida, yo espero que con mi contenido y páginas, sigamos construyendo una comunidad y seamos de apoyo para muchas personas. Y lo maravilloso es que no hay presión en ello. Ni en mi apariencia, ni en la creación de contenido, etc.

Me he dado descansos de las redes sociales por salud mental, porque eso es importante, pero al fin y al cabo, lo maravilloso es compartir lo que hago, ser una fuente de apoyo, mostrar un mensaje. Y es genial cuando recibo mensajes de personas que me dicen que aman lo que hago, porque al final del día, se trata de ayudar.

¿Cuáles han sido las principales lecciones que ha aprendido en su vida?

Ay, esa pregunta es difícil. Creo que he aprendido muchas. La número uno, cuando era una niña: pedir por ayuda si la necesitas. Y eso fue difícil, por mi independencia. También a tratar como quieres ser tratado, y esto también me ha pasado cuando mucha gente hace comentarios sobre mi apariencia, antes no sabía cómo reaccionar. Ahora, lo que quiero enseñar es que todos lucimos diferentes y eso no debería importar.

¿Cuáles son sus sueños para el futuro?

Tengo demasiados, soy muy ambiciosa (risas). Tengo muchos personales, pero también en cuanto a la compañía que represento y los brazos biónicos, cuando comencé con ellos, se calentaban muchísimo, y creé un sistema de ventilación apto para poder enfriarlo según el caso y poder tomar cosas delicadas. Muchas de las cosas que he imaginado y aún imagino se han materializado o quiero que lo hagan, por eso quiero mejorar su funcionamiento.

A su edad, ha dedicado gran parte de su vida a ser un referente en el tema. ¿Qué desea lograr?

Quiero esparcir mi historia de vida y también compartir todos los avances tecnológicos al respecto. Sobre todo, decirle a la gente que no se debe temer a la tecnología, que abordará muchos espacios de nuestra sociedad tarde o temprano, si no es que lo hace ya.