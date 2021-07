Fat Pandora: cambiando la industria de la moda en Colombia

Luego de muchos años de respaldar un tipo de cuerpo, la industria de la moda está comenzando a avanzar hacia la diversidad corporal. Aunque todavía hay mucho trabajo por hacer, hay compañías que están viendo significativamente cómo se produce un aumento de la representación de mujeres de diferentes tipos de cuerpo.

Adriana Convers también conocida como ‘Fat Pandora’ ha hablado siempre con franqueza sobre la discriminación a las personas por su peso a lo largo de su carrera. Por esta razón y en pro de llegar a una audiencia de tallas grandes, se unió en una colaboración con la compañía Falabella para acabar con estos mitos y resaltar el cuerpo de las mujeres plus size.

Como parte de esta nueva propuesta, los co creadores decidieron enfocar su atención en prendas únicas que puedan ser utilizadas por mujeres de tallas grandes. Para la compañía, contar con Adriana era fundamental para desarrollar lo que para ellos es una manifestación de amor.

Hablamos con ella sobre su trabajo como colaboradora en esta colección.

¿Cómo llegó la propuesta de esta colaboración?

La propuesta llegó en diciembre del año pasado … fue un sueño que tuve toda mi vida, porque siempre he sido gorda, entonces tengo 34 años de experiencia en esto.

Cuando vi el mensaje no lo podía creer, para mí fue como “wow los sueños sí se cumplen, sí se puede, es verdad”, fue un trabajo muy bonito, comenzamos con las reuniones para montar la colección y estructurarla. Es maravilloso trabajar con el equipo de diseño de Falabella porque, aunque ellos no tenían nada de experiencia vistiendo cuerpos grandes, se pusieron la diez en entender cómo hacerlo, me escucharon sobre qué les gusta a las mujeres gordas y qué no nos gusta, qué falencias hay en el mercado, porque pasa es que muchas veces la oferta que hay es como que personas delgadas diseñaron la colección, pero pasando por alto muchas cosas que le pasan a las personas gordas.

También es bonito trabajar con un equipo muy receptivo, hubo mucha retroalimentación y el resultado es una colección que obviamente tiene las siluetas que más se acomodan al cuerpo grande, pero que también tiene moda, tiene estampados, tiene volúmenes y un montón de cosas que siempre nos han dicho los expertos de moda que las gordas no podemos usar, entonces es como derribar un montón de mitos respecto a lo que se puede o no se puede poner una mujer de talla grande en Colombia.

¿Cuál es el principal mensaje con esta colección?

Uno, el poder de la representación es muy importante porque por muchos años yo en mi adolescencia y en mi niñez nunca vi a un referente de talla grande en Colombia que fuera de moda, y creo que es muy importante con esta colección, primero que las marcas se están dando cuenta que existimos las mujeres jóvenes gordas, porque parece que para los fabricantes hace unos años no existíamos, no queremos solamente vestirnos de negro y que no se note que somos de talla grande, sino que hay mujeres que queremos experimentar con moda y que existimos, y que queremos vernos y consumir tendencias, ese es uno de los mensajes.

Y dos derribar los mitos que, si podemos usar estampados, si podemos usar colores claros, si podemos usar bota ancha, etc.

¿Qué prendas tiene la colección?

La colección es un fondo de armario que tiene prendas básicas, pero también tiene otras prendas un poquito más… como de información de moda, entonces claro, están las camisetas blancas, negras que combinan con todo, pero también hay un blazer rojo, hay una chaqueta de jean con los hombros fruncidos, también hay un vestido cruzado y colores claros, pero también está el vestido negro que se encarga de cualquier ocasión.

Es una colección que a mí me gusta llamar inteligente, porque son prendas que son atemporales, que son versátiles, y que sirven realmente para construir esa base del armario que invita a tener muchas opciones para diferentes eventos y ocasiones.

¿Desde qué talla se encuentran las prendas?

Desde la 18 hasta la 26, pasa mucho que las marcas muchas veces acuden a ese bus de la inclusión, y dicen “sí, nosotros hacemos tallas grandes” y entonces uno va y mira y la talla más grande es una talla 20, y dejamos por fuera a un rango de mujeres que son mucho más grandes que la talla 20.

Incluso cuando con la talla 20 muchas veces el tallaje es muy pequeño, porque con el tiempo han ido achicando un poco el tallaje en general, también en la talla regular. Algo que a mí me tiene muy orgullosa y es que tienen hasta la talla 26 y realmente ahí se abarca un gran espectro de mujeres de talla grande, yo creo que en los almacenes de grandes superficies es muy raro que se consiga hasta la 22 o 24 y ver que acá se tomó el riesgo de hacer hasta la 26 me tiene muy feliz de haber trabajado con ellos.

¿Cuál es su prenda favorita de toda la colección?

Eso suena como cuando les preguntan a los papás cuál es el hijo favorito. Las dos prendas que más me gustan ahorita son la chaqueta de jean, es una chaqueta que creo que se sale de lo convencional. Y el vestido cruzado de estampados de hongos y flores, porque es un vestido que rompe muchos mitos respecto a las gordas, colores pastel, estampados, y a la vez tiene una tendencia que es súper fuerte en el 2021 que son los hongos.

Tocaba el tema de la paleta de color, ¿cómo la paleta de la colección?

Rojo, rosado, blanco, negro y denim son los colores principales, por lo mismo, porque toda la vida nos han dicho que las mujeres gordas no pueden usar colores vivos porque llaman mucho la atención, y que por favor usemos negro solamente, y esta colección tiene colores vivos.

¿Cree que el éxito en las redes sociales ha influido en la evolución de su carrera, cómo recibieron sus seguidores esto?

No es un triunfo personal, siento que gracias a muchas voces como la de Laura Agudelo, Luz Lancheros, Macla, somos varias las que hemos hecho que los fabricantes se vuelquen a mirarnos a nosotras porque tenemos comunidades en redes sociales grandes. Creo que las mujeres de mi audiencia recibieron la colección de una manera increíble, no sólo las mujeres gordas, también las mujeres delgadas, todas celebraron mucho este hito.

¿Qué le diría a todas esas mujeres que creen que no conseguirán sus sueños por su físico?

Que lo entiendo porque de verdad vivimos en un sistema que nos presiona un montón para entrar en unas medidas muy específicas, pero también esto que está pasando, esta colección es la prueba de qué si se pueden cumplir los sueños, que obviamente hay que sacar callo, porque uno se sale de la norma y de lo que es considerado aceptable, y se vuelve uno un objeto de críticas y de muchas veces insultos y comentarios muy desobligantes, pero si se puede, y cuando uno recibe todas estas críticas uno sabe que es porque está creando un cambio, porque está ayudando a un cambio.

¿Le gustaría tener una segunda colección con esta o con cualquier otra colección o marca?

Claro, a mí me encantaría y conforme vaya pasando el tiempo ser más arriesgada, prendas incluso que tenemos prohibidas las mujeres gordas.Y explorar en otras categorías como los vestidos de baño, ropa interior, ropa deportiva que es tan difícil encontrar para mujeres de tallas grandes, a mí me encantaría abarcar todo el espectro de la moda en tallas grandes.