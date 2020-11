Según el Observatorio de E Commerce de Colombia, un 21% de los colombianos compra online. Sobre todo, a través de apps. Esto también se ha visto en días clave en meses de pandemia, como el Día sin IVA y por supuesto, una figura que ya está establecida en el último fin de semana de noviembre: el Black Friday, día en el que muchos compran más ropa, que volvió a ser parte de la canasta familiar al lograr una participación del 3,6% en los hogares, según Inexmoda. Y se esperan ventas de 2,1 mil millones de pesos en estas dos fechas clave. Black Friday: recomendaciones y opciones para las mejores compras de moda

Ahora bien, ¿dónde encontrar ofertas en portales confiables?

El primero, con el qué ir a la fija si se trata de retailers nacionales, es BlackFridaycol.com, donde se encuentran logos de marcas participantes y categorías.

Black Friday: recomendaciones y opciones para las mejores compras de moda

Según Álvaro Umaña, Director de asuntos corporativos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en este habrán incluso ofertas más atractivas que las de los retailers en otras páginas con descuentos del más del 70%. Entre esas marcas están Linio, Diesel, Adidas, Reebok, Pacifika, entre otras.

Pero, ¿qué hacer cuando ya se han tenido problemas- como se puede ver en redes sociales con las interminables denuncias a varias plataformas que no resultan en nada muchas veces- para no tener una pésima experiencia?

Umaña dice que ante estos contratiempos están mejor preparados: .”Hemos hecho un trabajo robusto con las marcas participantes y si bien en el Día sin IVA se presentaron filas, fueron casos aislados y no un comportamiento generalizado del sector. Las marcas están preparadas para presentar la mejor experiencia de usuario, desde la infraestructura hasta la posventa y servicio al cliente. Ahora bien, el usuario debe entender que a veces hay unidades limitadas de una misma oferta, por lo que algunas cosas ya no tendrán disponibilidad. Otro error que cometen mucho los usuarios es no leer los términos y condiciones de cada comercio. Suena aburrido y no estamos acostumbrados, pero sin duda, muchos de los PQR están resueltos en los documentos legales. Esto, con el fin de entender los detalles de los tiempos de entrega, devoluciones y garantías. Asimismo, los consumidores están amparados en la Ley 1480, Estatuto del Consumidor para que sepan cuáles son sus derechos como tales en las compras online”, le contó el funcionario a PUBLIMETRO.

Por otro lado, ¿dónde puede comprar la gente y qué lugares son los que tienen mejor reputación en cada rango de oferta? A continuación mostramos dos ejemplos clave.

Confiabilidad, diversidad y aspiracionalidad

Dafiti es una de las plataformas con descuentos más significativos, con una amplia curaduría en marcas internacionales y nacionales, totalmente accesible y con distintos rangos de precio. Acaban de estrenar bodega propia y a diferencia de muchas plataformas, no hicieron sufrir a los usuarios con enredos en la mensajería, ya que tienen su propio sistema para hacer entregas rápidas.

Lo que más compra la gente, por los descuentos, son marcas aspiracionales (Tommy Hilfiger, Nike, Calvin Klein, etc) donde tienen hasta descuentos del más del 70% . “Tenemos más de mil marcas y más de cien mil referencias. Nuestras categorías fuertes son moda masculina, femenina y niños, con temas transversales en ropa deportiva. Además, inauguramos una categoría de belleza. En el Día sin IVA, acorde con las demandas actuales del consumidor, vimos un alza en las ventas de tenis y ropa del día a día, así como marcas aspiracionales que no se podrían adquirir tan de repente por su precio”, le cuenta a PUBLIMETRO Lina Monsalve, General Mánager de Dafiti.

“Nuestros reviews negativos han sido contados y por ser expertos en comprar a grandes volúmenes, nuestros precios comparativos son realmente buenos”, expresa Monsalve. Y en Dafiti usted puede encontrar zapatos buenos, bonitos y baratos desde 20, 30 mil pesos, hasta de 300 mil dependiendo de su gusto y presupuesto, para comenzar.

También bolsos de Desigual, Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Guess, así como de marcas nacionales y marcas como Paris District, con precios intermedios y de muy buena calidad. En la categoría de belleza puede aprovechar para comprar marcas tan populares de sombras como Beauty Creations, entre otras adquisiciones.

Moda para todos, desde las apps

El Gran San, junto con El Hueco de Medellín, es uno de los dos grandes distribuidores de moda nacional y muchas de sus marcas (son 700 en total) , por la calidad e innovación en los desarrollos de sus jeans, exportan estas piezas a países tan lejanos como Japón, inclusive.

Pero claramente, usted también puede encontrar no solo los jeans, sino ropa de tendencia y de otras sensibilidades y estéticas (hasta vestidos de baño) en la app que marca la digitalización de esta gran plataforma comercial: A COMPRAR, surgida por las circunstancias de la pandemia. Por eso, las marcas “van” a la casa de los compradores.

Esta app fue creada por Esyerly López y Didier Gómez, creador de la marca de jeans Xixmo, y reúne a los mejores confeccionistas nacionales. La misma enlaza a las redes y a la atención por WhatsApp, donde el comprador tiene interacción personalizada. Hasta ahora, han enlazado a más de 300 marcas y ya han hecho ventas y descargas en países como Ecuador, Guatemala, Salvador, China, Australia y Guyana Francesa. En total, A Comprar ya ha sido descargada más de 160 mil veces.

Recomendaciones:

-Planee sus compras con anticipación, de tal manera que no vaya a aventurarse, más en un día de congestión.

-Para una pieza de moda, revise el precio en varios sitios y revise la referencia original desde antes, para ver si vale la pena el descuento.

-Si son comercios de fuera del país, preferible tener casillero confiable. Paga más, pero las cosas sí le llegan. Amazon hace envíos a Colombia.

-Ojo con las tiendas que ofrecen piezas increíbles por hasta 30 dólares: probablemente son scammers. Para eso, mire siempre los comentarios de sus redes sociales, y por supuesto, fíjese de la seguridad del sitio en SiteJabber y TrustPilot.

-Ojo con las tallas, son distintas en Europa y en Estados Unidos. Mire bien las equivalencias.

-En las tallas de ropa, si puede, compre una talla o dos más de lo que suele lucir normalmente: en todos los comercios eso puede variar.

-Fíjese muy bien en los reviews de cada producto: puede que la tela y/ o material que ofrecen no sea tan genial como se ve en la foto. Fíjese también en el fitting.