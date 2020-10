Pilar Sordo vuelve a Colombia, pero con una conferencia virtual 

View this post on Instagram

¿Te sientes más conectado con el miedo que con la esperanza o con la "reinvención"? @pilarsordooficial , en las actuales circunstancias, sus consejos son valorados doblemente por mucha gente. 🗣 Pilar Sordo: "Emociones, familia y pandemia” Retos y desafíos. Conferencia con cupo limitado. Boletas a la venta en @eticketa.blanca ➡️ http://ow.ly/z7Mq50ByS6S