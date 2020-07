La nueva realidad que se está viviendo a raíz de la pandemia ocasionada por coronavirus está llevando a muchas personas a que se replanteen los paradigmas existentes en el mundo. En ese sentido, la conciencia humana debe evolucionar para para ser fuente de creación de nuevas realidades en las relaciones interpersonales, la cultura organizacional, la educación, la economía, la política, entre otros. El autoconocimiento, clave para afrontar un escenario post pandemia.

Para lograr esto hay algo que es elemental, y aunque parece obvio, regularmente es dejado de lado, y es el hecho de auto conocerse.

“Tenemos que saber moldear la capacidad de discernimiento y tomar decisiones desde un estado pleno de conciencia, estar alertas al presente para responder frente a los estímulos externos. Las decisiones no solo deben generar un beneficio personal sino un bienestar social”, explica Ernesto Abello, gerente de la Uninión Internacional de Nueva Piscología Sistémica y creador del método de autoconocimiento The Hope Evolution (La evolución de la esperanza).

Experto en autoconocimiento

El experto es organizador y ponente del Congreso Internacional de Amor y Conciencia para una Nueva Tierra, que se llevará a cabo entre el 29 de julio y el 7 de agosto, y contará con los principales terapeutas, autores y ponentes internacionales en temas de desarrollo humano.

En este evento internacional participarán 45 expositores de Colombia, México, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Argentina, Estados Unidos, Alemania, Francia y España.

Según Abello, este tipo de temas retoman relevancia porque dentro del afán que se vive en estos momentos y los posibles comportamientos que pueden tomar las personas, una de las alternativas es pensar en sobrevivir solos. “Pero la idea no es competir sino contribuir, entrar un estado de conciencia colaborativa en donde yo sea capaz como individuo de ver al otro en su realidad, cada uno lo hace desde su propio observador”, comenta.

El autoconocimiento, clave para afrontar un escenario post pandemia

Para Abello, la clave para enfrentar lo que se viene es saber identificar si los pensamientos negativos emergen en el contexto de la pandemia o vienen de atrás, de traumas pasados, de un linaje familiar o incluso un modelo de educación impuesto.

“Cada pensamiento genera una emoción, y cada emoción genera un impacto químico en nuestro cuerpo que incrementa las defensas o debilita el sistema demonológico”, agrega también en experto, una razón más para aprender a gestionar los pensamientos y las emociones, y agrega que gestionarlas no tiene nada que ver con restringirlas o suprimirlas.

“Las acciones comienzan desde el autoconociemiento, del ser capaz de enfocar la atención en lo que estoy pensando y saber cómo ese pensamiento puede implicar una cantidad de consecuencias en mí y para mí, así como en el entorno”, explica Abello.

Y también da otro buen consejo: “Hay que dejar de actuar en el automático de ese inconsciente colectivo para entrar en una responsabilización del inconsciente individual”.

Para Abello, cada persona es responsable de la vibración emocional en la que se encuentra y si todas las personas se “sintonizan” en esa esa misma frecuencia, se eleva la frecuencia del entorno, lo que él llama la masa crítica.

“No se puede crear una conciencia colectiva coherente con una gestión emocional si no hay una gestión emocional individual. Debemos trabajar en la coherencia interna individual, es la semilla, es hacerse responsable de su metro cuadrado, pero no desde el punto de vista egoísta, se trata de una realidad física, mental y de salud. De no ser así no puedo exigirle al entorno que haga lo mismo”, explica.

En el mencionado congreso participarán ponentes en temas como neopsicología sistémica, neurociencias, core evolution, hoponopono, CMR, psicoterapia y psicoeducación, constelaciones familiares, coaching, PNL, autoconocimiento, renacimiento sistémico, hipnosis, core energetics, entre otros.

El #congresoamoryconsciencia se desarrollará vía online, a través de una plataforma especial que se habilitará para que los asistentes. Los participantes podrán acceder a las conferencias que no alcanzaron a ver durante las próximas cuatro semanas una vez finalizado el evento.

La información adicional está en www.neopsi.org. Teléfonos 316 8780807 y 310 814 1692.