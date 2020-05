De las pasarelas a las puestas en escena, así será Colombiamoda virtual 2020

Compradores especializados: estos podrán conocer la oferta por medio de una plataforma donde se alojarán las marcas de moda y diseñadores nacionales e internacionales con compradores especializados. Allí se tendrán categorías de productos como: vestuario, textiles e insumos, maquinaria, productos para bioseguridad, calzado y marroquinería, entre otros; los cuales se exhibirán a través de catálogos y fotografías en una plataforma dedicada a los negocios especializados.

Exportaciones: ProColombia, se encargará de propiciar un encuentro de relacionamiento virtual para crear nuevos vínculos comerciales internacionales. Estos escenarios estarán disponibles desde el lunes 27 de julio hasta el viernes 31 de julio.

Ventas al detal: diseñarán un espacio virtual para que el consumidor se interese por diferentes marcas. Un lugar que acogerá desde emprendimientos hasta grandes empresas de la industria para comercializar sus productos. Este espacio estará habilitado desde el lunes 27 de julio hasta el domingo 2 de agosto.

Pasarelas: el público podrá disfrutar de puestas en escena de moda virtuales que serán transmitidas desde diferentes canales digitales. De acuerdo con Carlos Eduardo Botero "será una experiencia que de manera distinta, seguirá enalteciendo y enriqueciendo el producto de las marcas y diseñadores". Además, este eje de la Feria que estará abierto al público con previa inscripción, contará con el formato see now, buy now, donde se podrán comprar los productos de cada una de las propuestas presentadas.

Entretenimiento: este es uno de los aspectos con los que esperan innovar este año. Se trata de un componente en línea donde la audiencia se conectará con diversas actividades vinculadas con los estilos de vida del consumidor.

Conocimiento

Charlas: de manera virtual de la mano de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde se ofrecerá contenido alrededor del despertar de la consciencia ambiental, social y económica, información que ayudará a empresarios y estudiantes para ser aplicada rápidamente en una realidad que cambia constantemente. Es de resaltar que contarán con expertos nacionales e internacionales a través de conferencias que se realizarán desde el lunes 27 de julio hasta el viernes 31 de julio. Y será un canal con acceso abierto pero con previa inscripción. Master Class y asesoría: otra de las novedades presentadas es este espacio que espera transformar en conocimiento a la industria por medio de asesorías y acompañamientos, realizarán capacitaciones en línea junto con expertos que guiarán a los asistentes en la aplicación del conocimiento desde la teoría y la práctica, y de esta manera, apoyar a la industria de la moda para enfrentar nuevas realidades. El dato Desde el 27 de julio hasta el 2 de agosto, a través de www.colombiamoda.com, el consumidor final y los compradores especializados podrán conectarse con las marcas y diseñadores de la industria en esta nueva versión de la feria colombiana.