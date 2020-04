Definitivamente, esos memes de insomnio que ahora circulan en redes sociales lo identifican totalmente a usted y a miles de personas que en estos momentos de pandemia no están durmiendo nada bien y se han visto hasta las cuatro de la mañana sin poder pegar el ojo. Y no es para menos: en estos tiempos de incertidumbre dormir bien es toda una hazaña. ¿Duerme mal en cuarentena? Así puede recuperar su sueño

“La gente ya no podía dormir bien antes y esto lo ha agravado. Y dentro de estos tiempos, lo que más ha afectado a la gente también es el aislamiento. Eso causa más estrés, porque teníamos el sentido de comunidad y seguridad, que ya no está por estar aislados. También perdimos el sentido de la estructura y la rutina diaria que teníamos. Añadido a eso, vivimos en un gran momento de miedo permanente: muchos se preocupan de si contraerán el virus, o alguien más, si perderán su trabajo. Mucha gente está lidiando con una ansiedad que jamás había experimentado. Eso hace que también piensen todo el tiempo en qué puede ir o pudo haber ido mal”, le explica a Metro la experta en sueño Elina Winnel, de la plataforma The Sleep Expert.

¿Duerme mal en cuarentena? Así puede recuperar su sueño

Esto, sumado a que nuestros hábitos regulares de sueño eran malos, la ansiedad de la pandemia crea una tormenta perfecta. Eso sí, aderezada con un twist que ya sabíamos: el hecho de estar hiperconectados a las pantallas de los computadores, sea por trabajo, sea por diversión o por el hecho de no encontrar algo más estimulante para pasar un escenario de pesadilla, también ha hecho que perdamos, de cierta manera, el sentido de la realidad, al menos en cuanto a cómo se debe comportar nuestro cuerpo.

De esta manera muchas personas se están despertando tarde, (lo que impide regular bien el ciclo de sueño), pero otras también están más cansadas por estar con muchas más ocupaciones (ya que deben estar pendientes al mismo tiempo de la casa y el teletrabajo) y muchas otras tampoco están haciendo ejercicio.

Todo esto ayuda a que no se duerma bien y de paso, para dormir se siguen usando los dispositivos tecnológicos, lo que “suprime la producción de melatonina, ya que la luz azul de las pantallas inhibe a esta hormona”, añade Elina Winnel. La experta recomienda usar la luz de los dispositivos con una pantalla protectora. Pero también ocuparse de lo más importante: desde la ansiedad que nos está generando la pandemia hasta tener hábitos personales que pueden dar cierto orden a la rutina y así mejorar el sueño.

Un paso a la vez

Miles de personas ahora están sufriendo ataques de ansiedad, estrés y depresión por la situación actual. Para esto, la experta recomienda hablar con un experto en salud mental (a nivel local hay especialistas que manejan consultas a distancia, e incluso gratis) y también tener una red de apoyo, con conocidos, amigos y cercanos, para hablar de cómo está el estado de ánimo. “Hay que conectarse con las personas, porque hablando con quienes queremos (y esto se ha probado en estudios), nos relaja y nos hace sentir más seguros.

Y aunque no tenemos una comunidad física ahora, es importante crearla online y crear interacciones significativas. Crear conexión. Hablar de lo que te pasa, ya que aunque estamos bombardeados de noticias y tenemos miles de plataformas para comunicarnos, son muy impersonales”, añade Winnel.

Ahora bien, los expertos de salud mental recomiendan leer solo por una hora noticias referentes a la pandemia, pero también, como Winnel, crear una rutina que implique moverse y también ver aunque sea la luz exterior. “Hay que mantener los rituales que hacen parte de tu día, así como levantarse y acostarse a la misma hora. También, si no puedes salir porque el confinamiento es estricto por lo menos pasar algunos minutos respirando aire puro. Y también debes hacer ejercicio y buscar mover el cuerpo de alguna manera”, recomienda. Así, lo ideal es acostumbrar al cuerpo, tanto mental como físicamente, poco a poco, a generar mejor calidad de sueño. Y en caso tal de que esto no funcione, con ayuda de un profesional, podrá generar una mejor rutina para que el descanso sea pleno.

Tips de Elina Winnel para dormir mejor

No acostarse con dispositivos tecnológicos.

Usar la cama solo para eso, dormir.

Mirar o ir aunque sea fuera de tu hogar para tener luz solar.

Generar una rutina y orden estrictos.

Meditar puede ayudar.

Horas antes de dormir, ver programas que no sean violentos ni terroríficos, sino que relajen progresivamente.

Leer libros que también promuevan la relajación (preferiblemente no ficción).