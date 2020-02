Así es la nueva familia S20 y el Galaxy Z Flip de Samsung

La marca coreana comienza el año sumirgiéndonos aún más el futuro. Bajo la premisa de hacerle la vida más fácil a sus usuarios y ayudarles a capturar sus mejores momentos, Samsung le hace un guiño al número de la nueva década presentando tres celulares que se suman a la familia 'S': el Galaxy S20 (6.2 pulgadas), Galaxy S20+(6.7pulgadas) y Galaxy Ultra (6.9pulgadas).

Por si fuera poco, la compañía le salió al paso a los rumores y presentó formalmente el Galaxy Z Flip, un teléfono de cristal plegable de 6.7 pulgadas con el que la marca anuncia una “nueva era” de plegables con un diseño único y una experiencia de usuario personalizada. El Z Flip cuenta con una pantalla Infinity Flex con cristal flexible ultradelgado (UTG), que brinda un aspecto elegante y ofrece una experiencia que nunca antes se había visto en un dispositivo plegable.

Z Flip fue diseñado para maximizar la portabilidad, se pliega al tamaño de una cartera/billetera, para que pueda guardarlo fácilmente en su bolsillo o bolso. Cuando está cerrado, es un dispositivo compacto que cabe en la palma de la mano. Cuenta con modernos colores, elegantes esquinas redondeadas y un pliegue innovador que se cierra con un chasquido, es más llama la atención que puede permanecer abierto en varios ángulos, como la pantalla de unacomputador portátil.

Las cámaras del 2020

Hay mucho que contar sobre estos teléfonos, pero lo primero que vemos de nuevos miembros de la familia ‘S’ es su diseño. Livianos, delgados y elegantes, con acabados metálicos de efecto espejo y tornasol. Tanto el S20 como el S20+ se consiguen en tres tonos: cosmic grey (gris oscuro), cloud blue (azul claro) y cloud pink (rosa claro). El Ultra, por otro lado, se encuentra en cosmic grey y cosmic black (negro).

Pero en materia de smartphones la apuesta es enamorar más allá de los acabados de lujo. La compañía lleva sus lentes a otro nivel de óptica gracias a la inteligencia artificial y al sensor de imagen más grande hasta el momento, y gradúa sus cámaras de "profesionales", sobre todo en el caso del Ultra, que ahora tiene un robusto sistema de tres lentes posteriores y una frontal: un equipo completo de fotografía y video con grabación de calidad 8K y 108 megapixeles. En el caso del S20 y el S20+ la calidad alcanzará los 64 MP, número nada despreciable para el rango cotidiano de los nuevos 'S'. El Ultra en esta materia además tiene una nueva característica, se trata del Nona Binning/re mosaic, tecnología que combina la información de nueve pixeles en uno para obtener mayor resolución y luminosidad en imágenes, especialmente aquellas donde las condiciones de luminosidad son bajas.

Aún así, la resolución no sería nada sin esos momentos donde el zoom es puesto a prueba. Pensando en aquellas tomas donde el usuario se encuentra lejos del objeto, anunciaron un zoom de hasta 30x para el S20 y el S20+, y uno todavía más potente para el Ultra, que acercará la imagen hasta 100 veces más (100x). La promesa consiste en una imagen donde el pixel entregue una imagen nítida a pesar de la distancia, algo que siempre le han pedido los usuarios a las compañías de teléfonos celulares.

También, la cámara de video trae mejorías en cuanto a la estabilidad de imagen, que ahora cuenta con un sistema Super Steady mejorado. Esto permitirá grabar y tomar fotos con mayor apertura de diafragma y obtener resultados similares a los de una DSLR (cámaras réflex digitales).

Por supuesto, Samsung se pone al día de todas estas funciones mejorando las baterías. Así, por ejemplo, el Ultra tiene una pila de 5000 mAh, mucho más potente y duradera que sus contrincantes de 4000, muy comunes en la oferta actual de smartphones inteligentes.

Inteligencia artificial para un 2 en 1

El Ultra no solo ofrece los números más llamativos en la línea ‘S’, también piensa en la manera de acercarse a sus usuarios, quienes usan su cámara para vivir los momentos y no solo para registrarlos. La marca no se quedó solo en las palabras bonitas, de hecho, pensó en la manera de lograr que los usuarios puedan grabar y tomar fotos al mismo tiempo, todo en una misma función. Se trata de la tecnología Single Take, con la que el celular podrá utilizar inteligencia artificial para tomar varias fotos y videos para que el usuario decida cuál le gustó más. Es decir, que con un solo toque el usuario tendrá entre dos y cuatro videos de un momento y hasta 10 fotos (algunas incluso con diferentes filtros de color) para tener un mismo instante capturado en dos formatos diferentes.

La era 5G

La tecnología más avanzada en telefonía es otra de las promesas del lanzamiento. Estos nuevos equipos traen la posibilidad de acceder a las redes más veloces del mercado, con lo cual la conectividad y la velocidad de descarga de datos está calificada como la mejor del mercado en la actualidad. Sin embargo, esta función dependerá de la disponibilidad de las empresas de telefonía celular en el país, que actualmente se encuentran en pruebas de esta tecnología.

Earbuds renovados

Los audífonos inalámbricos de Samsung, los Galaxy Buds + también se renuevan para mayor efectividad. Ahora cuentan con tres micrófonos y una carga mejorada de hasta 11 horas de uso.

La aplicación 'Galaxy Buds+' ahora es compatible con iOS, por lo que puede disfrutar de una excelente experiencia de audio sin importar qué dispositivo use. Y con la asociación de Spotify, puede escuchar las melodías y los podcasts que ama más fácilmente, iniciando la reproducción con solo un toque.

EL DATO

Los precios de estos equipos oscilan de la siguiente manera:

S20:US$999

S20+: US$1.199

S20 Ultra: US$1.399