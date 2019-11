¡Wings Mobile ya está en Colombia!

La multinacional Wings Mobile llegó al mercado colombiano y con ello, un nuevo modelo de negocio. Se trata de un operador de telefonía móvil, servicios nativos y aparatos de última generación, que trabajan por ofrecer un sistema democrático de la tecnología que está en países como Perú, Ecuador, Estados Unidos, España, Italia, Colombia y que espera para el próximo año hacer presencia en cerca de 36 países.

Esta compañía trajo al mercado nacional un amplio portafolio de productos en el que no solo resaltan sus teléfonos de última tecnología. Presentaron también, computadores, entre ellos el One Four Notebook y All In One Computel; su línea de rejoles WingsWatch; en movilidad y transporte, incursionan con patinetas eléctricas, scooter y carro eléctrico; y los BitWings, una criptomoneda soportada en sus artículos de tecnología.

El lanzamiento fue realizado en el Movistar Arena y contó con la intervención del emprendedor en serie Evan Luthra, considerado uno de los jóvenes más ricos del mundo. También estuvo el CEO y fundador de la compañía, Antonio Milio; el empresario italiano, Daniele Viganó, entre otras importantes personalidades en el sector tecnológico. Pero, no solo se presentaron cada uno de los productos, el evento tuvo un espectáculo en vivo con los artistas Luis Fonsi y Reykon.

Así fue este lanzamiento en el Movistar Arena, de Bogotá, que incluyó, además de una muestra de todos sus productos e innovaciones, las presentaciones en vivo de estos grandes artistas: