¡Cuidado! Usted puede ser alérgico al látex y no saberlo

En la variedad está el placer, pero en conocer alternativas para que un encuentro sexual sea inolvidable, también. Por eso hay varios secretos para que las relaciones sexuales sean más placenteras y seguras, eso sí, sin ningún tipo de preocupación por la posibilidad de sufrir alergia al látex.

Y es que aunque suene extraño, se deben atender los síntomas a esta alergia por más leves que parezcan, ya que un simple comezón, enrojecimiento en la zona o inflamación pueden ser alertas que si no se atienden rápido se podrían convertir en tos, asma, náuseas o mareos.

Ahora bien, reconocer una alergia al látex es muy sencillo ya que, si alguna vez ha presentado resequedad o picor en los genitales, u otras partes del cuerpo, lagrimeo o irritaciones es probable que su cuerpo no pueda tener contacto con ese material. En otros casos más graves se puede inflamar y dificultar la respiración, por lo cual sería necesario consultar a un médico.

De hecho, para la sexóloga, Alexandra López este tipo de alergias pueden llegar a ocasionar daños para salud y autoestima de las personas afectadas: “Si una alergia no es tratada puede llegar a ser muy peligrosa. Esto puede afectar al hombre o a la mujer. Además, esto genera que las parejas no usen los preservativos, aumentando las posibilidades de adquirir enfermedades de transmisión sexual o de embarazos no deseados”.

Pese a que el látex es un material natural que se compone de resinas gomosas, grasas y ceras que, en principio, no son dañinas para la salud, el verdadero problema se presenta por una proteína que no reacciona bien en todos los organismos, lo cual despierta el sistema inmunológico que actúa inmediatamente defendiéndose por medio de ardor y otros síntomas que pueden ser muy molestos para quien tiene el contacto con el látex.

Es aquí donde aparece la ‘salvación’ para todos aquellos que tienen este problema. Llega a Colombia Durex® Real Feel, un condón hecho en poliisopreno, material derivado de la savia del árbol de caucho, del que se extrae el látex, pero que no posee las proteínas que el material de un condón regular contiene.

Durex Real Feel es perfecto para aquellas personas que son alérgicas al látex y que definitivamente no pueden usar condones de este material porque los irrita, inflama e incluso puede generarles reacciones graves si no se les presta atención.

Al respecto, López señaló que “un condón en poliisopreno ofrece mayor sensibilidad y por ende un mayor placer y naturalidad al momento de una relación. Muchos hombres se quejan a veces que los preservativos no les permiten llegar al orgasmo, por diferentes motivos, pero con Durex® Real Feel sentirán el verdadero placer. Además, su material de nueva generación se convierte en un gran beneficio para quienes son alérgicos al látex, evitando así molestias médicas que pueden trascender”.

Así mismo, está comprobado científicamente que Durex® Real Feel se siente más natural, la sensación es más real y aumentan el placer, ya que su material es más fuerte porque tienen menor porcentaje de rotura y deslizamiento.

Sobre este tema, Andrés Gutiérrez, Category Marketing Mánager de Reckitt Benckiser apuntó: "Al ser líderes en la categoría de condones en el mundo y uno de los referentes en el país, siempre estamos a la vanguardia y buscamos ofrecer cada vez más, nuevos y mejores productos para nuestros clientes. Ahora con Durex® Real Feel ofreceremos un condón de nueva generación con una sensación de suavidad más natural, mucho más real, gracias a su material, poliisopreno, que no contiene látex natural".

Vale la pena destacar que el poliisopreno fue aprobado por la FDA (Food and Drug Administration) para la prevención del embarazo, ya que su material es más fuerte y por consiguiente tiene menor porcentaje de rotura y deslizamiento. Otra ventaja del Durex® Real Feel es que no tiene el olor característico del látex y que a muchas parejas no les gusta, lo que se convierte en un gran beneficio tanto para hombres como mujeres.

Ventajas del condón sin latex

No tiene ese olor distintivo que todos reconocemos y que a algunos disgusta.

Se siente más suave y elástico que su hermano de látex.

Hacen que la sensación natural sea más real.

¿Quiere saber más?

Conozca más haciendo clic en este link: https://www.durex.com.co/productos/condones/realfeel/