Tecnología del futuro, un vistazo a lo que nos espera

Durante el Intel Experience Day 2019 se presentó un panel de discusión en torno al impacto que las tecnologías emergentes tendrán en la economía para el año 2030, el alcance que tendrán soluciones como el Internet de las Cosas (IoT) y la Inteligencia Artificial.

Gisselle Ruiz y Lanza, directora de Retail en Intel Brasil destacó el poder de los datos como catalizador de la economía en el futuro, asegura que el mundo está experimentando una transformación, pasando rápidamente de sistemas aislados a "cosas" habilitadas para Internet, capaces de generar datos que pueden analizarse para extraer información valiosa.

Dentro de su discurso Ruiz y Lanza sostiene que la computación en la nube es la tendencia más importante que configurará el futuro del mundo inteligente y conectado, habilitando tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT) y siendo potenciada por las redes 5G. En entrevista con PUBLIMETRO la experta nos contó sobre este y otros temas.

¿Cómo piensa el nuevo consumidor tecnológico?

El nuevo consumidor tecnológico no piensa en tecnología. Independientemente de cuál es el por qué o el para qué del uso que cada persona hace de la tecnología, lo que más desea el nuevo consumidor es que la tecnología no se sienta, que sea prácticamente imperceptible. Por ejemplo, para las personas hoy en día la experiencia de usar un carro es algo normal, pero no era así hace 100 años. En ese momento era novedoso, nadie estaba acostumbrado. Así las cosas, el nuevo consumidor tecnológico, que ya es mucho más maduro, hoy pide que la tecnología se pierda en el paisaje de sus actividades, sea sencilla de entender y fácil de usar a pesar de que le esté dando un beneficio.

¿Cuál es la apuesta de Intel para 2020?

Desde la vertical de computo, lacompañía está caminanda hacia la reinvención de la PC. Lo hicimos en 2011 con la incursión del concepto de Ultrabook para computadores portátiles y lo queremos hacer de nuevo, esta vez con una iniciativa denominada Proyecto Athena. Al final de este año y durante los primeros meses de 2020 van a empezar a salir al mercado nuevas máquinas que redefinirán el concepto de computación.

Athena surgió basado en una extensa investigación para comprender cómo las personas usan sus dispositivos y los desafíos que enfrentan. Estos nuevos computadores portátiles estarán equipados con soluciones de inteligencia artificial diseñadas específicamente para ayudar a las personas a enfocarse, eliminar distracciones en su trabajo y adaptarse de mejor manera a los roles de la vida. Este proyecto crea un camino para que el ecosistema de PC acelere la innovación de las computadoras portátiles en los próximos años al alinear a toda la industria con un objetivo y una visión clara.

En cuanto al segmento de Data Center, hemos encontrado que las cargas de trabajo de la Inteligencia Artificial son muy demandantes y para su aceleración estamos tomando un enfoque de plataforma integral. Esto quiere decir que el procesador, el disco duro y la memoria deben funcionar en concierto para darle un salto cuántico a los servicios de IA que se van a ver reflejados cada vez más en interacciones del día a día: en nuestros celulares, en las redes sociales y en muchas de las aplicaciones que actualmente usamos.

¿Qué es lo que más se demandará en 20 años?

Si bien es una proyección de tiempo muy extensa si nos paramos desde esta industria, lo que estamos viendo es que la tecnología se está convirtiendo en un habilitador para extender las capacidades de las personas. En este sentido, una de las tecnologías que más se demandará será la Inteligencia Artificial que está pendiente de todo lo que hacemos, aprende de nosotros, y a partir de ello deduce y nos sugiere. Este nos va a permitir ser más efectivos en nuestro trabajo, acercarnos de forma más sencilla y orgánica a todo lo que nos gusta y nos interesa. Hoy en día no hemos visto ni siquiera una décima parte de todo el potencial que la Inteligencia Artificial tiene para nosotros y creo que un lapso de 20 años vamos a ver desarrollos interesantes en ese sentido.

¿Qué nos depara el futuro en cuanto a procesadores para dispositivos de mano y teléfonos móviles?

Hoy en día tenemos en nuestros bolsillos hasta cinco veces más de poder de computo del que llevó a la misión del Apolo 11 a la Luna. Lo que vemos a futuro es que la progresión será igual a la que ha venido ocurriendo con el PC. También veremos una implementación constante de capacidades de Inteligencia Artificial, con la particularidad de que todo el procesamiento de IA ocurrirá desde el celular. Hoy en día para ejecutar cualquier proceso de este tipo es necesario que el dispositivo se conecte a la nube, con los procesadores que vendrán todo ocurrirá en los dispositivos directamente. Esto le dará mayor utilidad, velocidad y eficiencia a todos los dispositivos inteligentes que usamos.