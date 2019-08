Los videojuegos desde una mirada profesional

Hay quienes dedican hasta 14 horas al día para entrenarse, la competencia es a muerte y los premios jugosos, millones de espectadores en todo el mundo siguen cada uno de sus movimientos delante de sus pantallas, así es el mundo de los eSports.

En la última década, la competencia profesional de videojuegos también conocidos como deportes electrónicos ha presentado un aumentado considerable de aficionados, quienes ven en esto no solo una forma viable de obtener entretenimiento, sino un deporte, una elección de vida.

El mundo de los videojuegos profesionales es una industria altamente competitiva, para los jugadores profesionales la tensión es máxima y, como en cualquier liga deportiva, los eSports tienen una normativa muy regulada con unas competencias estructuradas. Si bien muchos disfrutan los videojuegos, para llegar a ser un jugador profesional de estos, se necesita un nivel alto de habilidad, dedicación y talento.

Ana María Velasquez periodista de tecnología decidió explorar a profundidad en el tema, tras una larga investigación decidió escribir un libro al que llamó 'De jugadores a profesionales', allí relata las experiencias de cinco reconocidos jugadores de los 'e-sports' en Colombia.

¿Por qué surgió la idea de escribir un libro de este tema?

En un torneo que realiza Riot Games, que es el desarrollador del juego League of legends, tuve la oportunidad de hacer todo el cubrimiento, uno no se alcanza a imaginar todo lo que se vive alrededor de 10 mil personas en el Movistar Arena de Santiago de Chile. Entonces el equipo que ganó tenía un colombiano que se llama Cotopaco (en el juego), yo hice la historia de él y supe que este mundo de los eSports tenía mucho que contar. Tras la publicación dque hice de ese jugador, me llegó la propuesta para hacer el libro.

El tema de deportes electrónicos es muy interesante y ahorita esta en auge. Hace poco salió la noticia del niño que se ganó 3 millones de dólares en el juego de Fortnite, de ahí nace el proceso, yo lo que propuse fue hacer cinco historias de jugadores de diferentes videojuegos: League of legends , FIFA, The Counter Strike Global Offensive y de Clash Royale. A partir de estas historias contar cómo es la industria, cómo funciona, cuál ha sido el impacto en los últimos años, cómo se ha desarrollado en Colombia. Esas cinco historias son la base del libro.

¿Qué hay detrás del mundo de los eSports?

Pero es un tema muy interesante porque los eSports lo que quieren hacer es acabar con esos pensamiento o percepciones de conductas antisociales, y ver que hay mucho más allá en esta industria, que los eSports o los deportes electrónicos son una oportunidad laboral porque quienes ingresan ahí y se vuelven profesionales, firman contratos donde entran a un equipo y tienen que cumplir ciertas rutinas y reglas, entonces digamos que es esa parte profesional que hay detrás de los videojuegos y que la gente desconoce.

Y también el impacto que hay detrás de los eventos porque digamos que es una forma de disfrutar los videojuegos de una manera colectiva y social, no solamente como: el vago que se la pasa en su casa jugando videojuegos. No, estos cinco chicos que yo entrevisté tienen entrenamientos estrictos, trabajan en aspectos fundamentales como la coordinación, el trabajo en equipo, la reacción en tiempo real, la parte estratégica en el juego, obviamente porque ademas los premios son millonarios. Alrededor de eso hay un respaldo de las marcas que patrocinan que ya no son solamente marcas de tecnologías, sino de compañías desde aseguradoras hasta bancos, aerolíneas, todo el mundo está invirtiendo en eso porque la magnitud de los eventos es gigatesca.

¿Cómo seleccionó las cinco historias que salen en el libro?

Yo busque los mejores representante de cada juego. Está Sergio Silva 'Cotopaco' de League of legends, que ganó la liga latinoamericana en ese juego, tiene 18 años con una historia inspiradora. Elizabeth Moreno, que es la cuota femenina, quise incluir a la mujer porque me parece importante hablar del tema de las mujeres en la industria y ella es la única que ha jugado profesionalmente en League of legends, ha estado en diferentes equipos mixtos, femeninos y alcanzó a competir para ganar salario, ahora esta retirada. También está la historia de Javier Muñoz, que es el mejor jugador de FIFA, él se corono subcampeón del mundo en el 2011 y es el único que clasificó al mundial, ahora está en Londres porque quedo entre los 10 mejores del mundo.

El otro es Juan Esteban Valencia, que es de Counter Strike Global Offensive,él comenzó armando sus equipos y luego lo nombraron capitán de la selección Colombia del juego, porque en ese juego hacen torneos como por selecciones.

Y está la historia de Duván Rodríguez, jugador de Clash Royale un juego de dispositivos móviles muy interesante porque aunque es competir desde el celular, sigue siendo igual de profesional y la talla de los eventos sigue siendo igual de grande.

¿Cómo es lanzarse al ruedo de escribir sobre un tema como estos ?

Fue un reto porque el tema es bien interesante, pero yo no llevaba tampoco mucho tiempo investigando sobre ello. Entonces meterme en el tema fue desafiante, interesante y enriquecedor para mi carrera. Desde el principio dije que mi libro tenía que tener un toque femenino y tiene que tener representación de las mujeres de alguna forma, a pesar que en algunas ocasiones me decían que podía incluir otro capítulo o de comentarios porque no era tan necesaria la historia de la mujer y yo consideraba que es importante no solo darle la voz a ella sino en general a la representación de las mujeres, además como autora dejar un precedente que las mujeres estamos metidas en esto y que al igual que los hombres lo podemos hacer igual de bien.

¿Cuánto tiempo te llevo hacer el libro?

Más o menos seis meses, muy poco tiempo.

¿Qué significa para ti haber materializado tu libro?

La verdad la satisfacción de tener el libro en mis manos fue increíble, realmente es una satisfacción personal muy grande, fue un reto y tuve muy poco tiempo para hacerlo. Disfrute muchísimo conocer la historia de cada uno de ellos, entender cómo funciona esa industria, de ver que ellos son jóvenes que se la pasan sentados detrás de un computador, una consola, pero hay mucho más allá de sentarse y de pasar el tiempo, hay un montón de cosas de preparación de todo el staff detrás, psicólogos, nutricionistas, entrenadores, de ir a los eventos, poder vivir y yo misma sentirlo en vivo y en directo para poder hacer la investigación y escribirlo, fue una experiencia muy bonita en ese sentido y a la hora de escribirlo fue desafiante pero muy satisfactorio.

¿Por qué una mujer debería leer este libro?

Yo creo que al ver a otro haciendo cosas uno se inspira, yo creo que es una oportunidad no solo para inspirarse del contenido y de las historias del libro, sino de ver que todo lo que uno se proponga uno lo logra sin importar el tema o el sexo. Son oportunidades que nos ayudan a quitar esos estigmas y eso va a ayudar a que cada vez más personas se involucren en la industria y quieran también sobresalir, esa es la idea que se vea una perspectiva grande.

¿Qué le dejo los eSports?

Me cambio totalmente la perspectiva del panorama de los videojuegos, creo que cuando uno va a un evento de estos y ve el impacto, sientes la adrenalina, el ambiente competitivo. Angie coronado que es directora de operaciones de la Liga de videojuegos profesional me decía: Ana es que los eSports son contagiosos. Uno se logra contagiar de esa pasión, de esa formación de comunidad porque al rededor de eso hay comunidades de personas que siguen los equipos, el juego que estudian y analizan casa detalle del juego, realmente ser parte de eso es emocionante.

EL DATO

El libro está disponible en Panamericana, en la Librería Nacional de Bogot.

LA CIFRA

Tiene un valor de $40.900.