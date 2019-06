¿Qué hacer si mi perro pierde mucho pelo?

Generalidades de la caída de pelo en perros

Algunas veces se confunde la caída de pelo excesiva e incontrolable con la muda de pelo normal y fisiológica que tienen los perros a lo largo de su vida. Un perro muda de pelo por lo menos 2 veces al año. Se puede considerar que la perdida de pelo ya no es normal cuando es constante y no se presenta un intervalo de tiempo en el cual ya no se evidencie dicha caída. Si la mascota está pasando por esta situación es cuando debemos acudir al médico veterinario para que realice un chequeo y determine cuál es la causa.

¿Cuáles son las causas de caída de pelo en perros?

La caída excesiva de pelo se puede presentar por diversos factores: alimenticios, hormonales, conductuales, parásitos, enfermedades o causas fisiológicas.

Alimenticios: Esta patología habitualmente se presenta cuando no se le proporciona a nuestra mascota la alimentación adecuada y equilibrada de acuerdo a sus necesidades nutricionales por etapa de vida y tamaño. Adicionalmente algunos alimentos son pobres en vitaminas, minerales y ácidos grasos que son importantes, puesto que contribuyen al manteniminto de la piel y el pelaje de las mascotas.

Las alergias alimentarias también son otra causal de caída de pelo, pues debido al lamido constante y rasquiña excesiva, se exacerba la caída de pelo.

Hormonales: Se debe a algunas alteraciones de la hormona del crecimiento o las sexuales, deficiencia de la glándula suprarrenal o problemas de tiroides. Estas son las causas más comunes de la caída excesiva de pelo.

Parasitarias: La presencia de ácaros (causantes de sarna), la picadura de pulgas o garrapatas que generen una reacción alérgica e incluso algunos parásitos gastrointestinales pueden provocar la caída de pelo.

Enfermedades: La diabetes o síndrome de Cushing comunmente generan la caída del pelo.

Conductuales: Algunas mascotas cuando quedan mucho tiempo solas en la casa se estresan y tienden a presentar ciertas conductas como el lamido compulsivo, lo que a corto plazo será un detonante para la caída de pelo.

Fisiológicas: La muda de pelo o en el caso de hembras gestantes o en lactancia es común, ya que pasan por una fase de estrés.

Cómo se puede evitar la caída de pelo

La caída de pelo se puede evitar tomando las siguientes medidas:

Proporcionar una adecuada alimentación.

Realizar las debidas desparasitaciones a tiempo. Para parásitos internos lo ideal es realizarlas cada 3 meses, y para parásitos externos, depende del tipo de producto utilizado. La mayoría son de uso mensual o trimestral, como en el caso de Bravecto.

Acudir al veterinario para hacer los chequeos de rutina.

Para aquellas mascotas que deben quedarse solas en casa mucho tiempo es pertinente dejar algún juguete con el que puedan entretenerse (los portapasabocas son muy buenos porque los entretienen y ayudan a desarrollar habilidad mental). También se puede dejar alguna prenda que tenga impregnado el olor de los amos y brindar tiempo de calidad cada vez que se pueda.

Algunos consejos y cómo se puede tratar la caída de pelo