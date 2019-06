Zandan: belleza en los pies para todos los géneros

Daniel Uyazán y Erny Henao son las manos y mentes detrás de Zandan, una marca de diseño colombiano que atiende las necesidades puntuales de la comunidad LGBTI.

Su historia nace de sus propias vivencias de discriminación por su orientación sexual. De allí ,realizaron estudios de mercado para poner en marcha su emprendimiento. Encontraron que la discriminación alcanzaba a la industria de la moda, pues no existían diversas marcas que trabajaran con homosexuales, transgéneros y hasta drag queens.

De esta manera, se pusieron manos a la obra: mezclaron nuevas técnicas de fabricación incorporando artesanos profesionales en la manufactura de cada producto, y hoy en día se identifican por ser innovadores al romper esquemas e incursionar en mercados poco explorados con diseños para hombres y mujeres sin preocuparse por roles de género.

Ellos dos hacen posible que cada par de zapatos sea hecho a disposición de hombres y mujeres. Su fuerte también es la línea drag queen, que atiende las necesidades de estilos, tallas y tacones para esta comunidad.

El creativo le apuesta al calzado "sin género", pero atendiendo las necesidades de cada uno de sus clientes para que puedan expresarse con libertad.

En entrevista con PUBLIMETRO nos contaron sobre su trabajo y el mensaje que quieren llevar con cada cosa que hacen.

¿De dónde nace la idea, por qué decidieron emprender en un tema como el de los zapatos y más con una industria como el de las drags?

Daniel: el proceso es el que nos lleva a la comunidad LGTBI ,porque comenzamos a analizar las necesidades que existían y pues comercialmente todavía es un tema muy tabú, al hablar de esta. Empezamos a ver que los gustos de los gays, lesbianas, trans, no se acoplan a lo que se encuentra comercialmente.

Pasaba mucho que los chicos que hacen drag o las chicas que son trans no encuentran zapatos en su talla: estamos hablando zapatos de talla 42, 43. Entonces empezamos a estudiar los diferentes perfiles. Al ver que existía una necesidad (ya que el mercado está muy saturado de lo mismo, con producto chino) y que manejan los mismos conceptos del hombre y la mujer sofisticada, queríamos romper con todo eso y empezar a hablar del LGTBI fuera del clóset por medio de la moda.

Erny: y tampoco nos queríamos encasillar en que solo atendemos a la comunidad LGTBI: con tiempo empezamos a fundar un concepto a través de la equidad y la inclusión por medio del diseño para todas las personas. Esto, porque nos pasa que muchas mujeres vienen como: “¡ay! a mí me gusta ese calzado con las lentejuelas, con no sé qué”, lo podemos lograr, es un imperio diverso en moda y rompemos con esos fenómenos élite y conservadores que existen en el mercado nacional.

¿En qué se inspiran para hacer los zapatos?

D: nosotros tenemos unos informes de tendencia que los hace la red de conceptos. Podemos tomar muchas inspiraciones de marcas relevantes a nivel mundial, pero queremos tener nuestra propia esencia y que todo radique en algo muy colombiano, novedoso. Por eso nos enfocamos en movimientos sociales, políticos y hasta religiosos.

En cuanto a colores, las tendencias que estén en ese momento tratamos de hacerlos conceptos eclécticos y que sean comerciales, para que con el uso sean también rentables.

Luego de su primer par de zapatos, ¿cuál fue el recibimiento de la gente?

D: fue muy aceptado porque la gente vio que veníamos con algo nuevo y no era más de lo mismo. Entonces, empezaron a preguntar mucho. El diseño les gustaba, pero siempre nos preguntaban si podíamos personalizarlo con lo que ellos querían, porque en realidad en el mercado no se encontraba algo igual.

También recibimos muchos comentarios positivos respecto a que la forma y el diseño eran diferentes, entonces tuvo una buena acogida y así fue creciendo.

Aparte de hacer zapatos para drags, ¿hacen para todo el mundo?

E: sí, nosotros no nos hemos basado solamente en el componente drag. Si bien fue el que nos dio el reconocimiento, empezamos a querer atender no solamente este tipo de cliente, sino ir más allá; en atender femenino, masculino, porque finalmente nosotros no nos concentramos en que sea hombre o mujer.

D: no nos encasillamos, no importa si eres un hombre que quiere tacones, ven y úsalos. Si eres una mujer que quiere zapatos bajos masculinizados en colores negro o café, porque las chicas lesbianas casi siempre piden así, también lo hacemos.

No hay condición de género de identidad, nada, nosotros le apuntamos a la diversidad.

¿Han tenido la oportunidad de participar en ferias?

D: hemos participado en una de las más importantes de la capital colombiana, Bogotá Fashion Week. También participamos en diferentes ferias de la ciudad.

De ser independiente tenemos los ojos encima para Colombiamoda, y pues expandirnos un poco más para exponer el producto por fuera del país.

De los mercados internacionales, ¿han tenido pedidos por fuera del país para comprarles zapatos?

E: sí, ha sido un proceso, aún nos sentimos pequeños y pues como todos esos están al ritmo de cómo son las exportaciones, pues ese proceso que ya lo hicimos: ahora lo estamos estudiando porque nos han escrito de Argentina , Venezuela, Ecuador, España. Es más, para Venezuela ya estamos exportando, es increíble pero pasa.

En términos de tendencia, qué está en furor en este momento?

D: bueno, en tendencia está mucho el estilo cowboy, botas vaqueras no tan altas pero ya como que se le hace un transfondo y la idea es no conservar la esencia clásica, sino intervernirlos con detalles. Los sneakers siempre han sido una tendencia en los últimos años y seguirán vigentes durante mucho tiempo, con esta tendencia es algo a lo que le apuntamos, a hacer zapatos deportivos que no sean ni muy casuales, ni muy formales.

Nosotros sí nos fijamos en la tendencia, pero siempre todos nuestros productos van a tener algo que las identifique en cuanto al diseño.

Y, ¿en término de colores?

D: Bueno, están los colores terracota y el negro que siempre estará en vigencia. Además los brillantes, como los plateados o los tornasoles que también son muy pedidos.

¿Quién es Zandan?

D: Es una persona versátil, diversa, arriesgada, que establece un respeto con la moda y no solo lleva un mensaje comercial que dice: okey me siento relevante, sino cómo llevo a mi entorno un mensaje de equidad, de inclusión, de verme diferente.