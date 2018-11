Feminismo Latam: “El Coco” del que todos hablan, pero nadie conoce

Ser mujer, todos los días, es un acto de fe. Uno en el que hay que enfrentarse a críticas por respirar, por ser gorda o flaca, por tener el pelo largo o corto, por vestir de falda o pantalón, por maquillarse o no, por hablar o no, incluso por caminar en la calle. O no. Y en Latinoamérica, donde el machismo es tan interiorizado, esta premisa va más allá de la revictimización: si bien a los hombres los han matado por guerras y por violencia a través de la Historia, no los han matado por ser hombres. A las mujeres sí y según las estadísticas de la Cepal, tan solo el año pasado, mataron a 2.554 mujeres en 16 países de América Latina y el Caribe.

Cada día se registran 12 feminicidios y ni hablar de temas tocantes a la violencia que se imparte contra las mujeres: desde el acoso sexual, pasando por los embarazos no deseados y hasta las muertes por el aborto ilegal, la lucha por la igualdad es algo que aún no ha comenzado, a pesar de que, en apariencia, en lugares como las redes sociales ya se haya comenzado a cambiar un poco la visión sobre el género y el feminismo.

“La sociedad teme y critica a las mujeres fuertes y a quienes tienen una opinión, a las mujeres que alzan la voz”, Mon Laferte

Pero esto también está en manos de los famosos. Muy pocas artistas en Latinoamérica se han puesto la camiseta sobre el feminismo y una de ellas es Mon Laferte, quien no solo desde su música, ha contribuido a que miles de mujeres luchen por sus derechos a ser iguales. Por eso no ha temido en enfrentar comentarios machistas desde el comienzo de su carrera y también los estereotipos cosificantes en los que las mujeres son sujetos pasivos de su sexualidad y su imagen. Como dice ella, se teme que una mujer tenga voz, los hombres – al peor estilo de la película de Marilyn Monroe- las prefieren calladitas, lindas y bailando.

“Siento que en Latinoamérica falta mucha información sobre el feminismo. Este no es igual al machismo. Solamente se busca igualdad de condiciones”, Mon Laferte

Pero ella -a quien han criticado hasta por maquillarse, todo un clásico- va más allá. Desearía que muchos supieran que el feminismo no es el monstruo bajo de la cama que muchos creen. “ Siento que no hay información suficiente aún. Cuando hablas de feminismo, la gente siente que ser feminista está mal, que el feminismo es la otra cara del machismo. Eso cree la gente”, explicó la cantante a PUBLIMETRO, en su labor de editora invitada. “Hay que dejar claro que el feminismo no es como el machismo. El feminismo busca igualdad de condiciones. El machismo quiere una superioridad ante la mujer y así ha sido en la HIstoria de la Humanidad. Entonces hay que entender esto. Siento que en Latinoamérica la gente aún no está informada. Por eso se inventan todo este tipo de cosas, que la feminazi, etc. Falta mucha información. El feminismo no odia a los hombres, solo quiere igualdad” enfatiza.

Por los derechos fundamentales

La intérprete, como muchas de sus congéneres, tiene que sufrir agresiones a diario por simplemente atreverse a opinar, a luchar y a alzar la voz. “Feminazi”, mas otros miles de epítetos que les han dicho a las mujeres desde que han querido luchar por sus derechos, son algo que ella no desconoce. Pero no le importa. En su proceso ha encontrado plataformas para activismo y personas inspiradoras. “Francisca Valenzuela es una artista chilena que me inspiran y en su organización invita a mujeres tras la música, a lo que es la industria. Quiero llevarlo a México para hacerlo más masivo”, expresa.

“Tenemos que movernos y hacer ruido. A pesar de que las mujeres nos organizamos para hablar de aborto legal, quienes terminaron votando fueron hombres”.

Y esto también quiere llevarlo a causas tan controvertidas y polémicas como el aborto legal “ Con una amiga de México estamos, junto a las ONGS hablando de aborto, que solo es legal en la capital, pero no en el resto del país. Hay muchas chicas que no pueden viajar y ya sabemos qué pasa cuando no se legaliza” explica. Y teme que, ante el auge del fascismo en Latinoamérica y en el resto del mundo, este derecho se vea opacado. “Estamos creando un movimiento para hacer ruido y para hacer que, con el nuevo gobierno, esto se tenga en cuenta”, expresa. Pero ella, como muchas de sus compañeras de lucha, sabe que hace falta un largo recorrido y muchas manos para ver un cambio a la hora de vernos y ver a las otras mujeres en Latinoamérica.

Iniciativas feministas 2.0 y en español

Las Viejas Verdes

Colectivo iniciado por Catalina Ruiz -Navarro y otras personalidades feministas que habla en Instagram del aborto legal con información clara y veraz. (@lasviejasverdes/ 4.187k seguidores en Instagram)

Revista Volcánica

Tiene sedes en Guatemala y México. Escriben autoras de toda América Latina de temas como acoso, consentimiento, aborto y gordofobia. (@volcanican)

Stop Gordofobia

Comunidad en Facebook con 74k seguidores, creada en España, que habla sobre las opresiones del cuerpo femenino y reivindica todas las bellezas.

Barbijaputa

Española, con fuerte presencia en Instagram y Twitter. Radical, mordaz y ácida. No apta para los fans de lo políticamente correcto. ( @barbijaputaa / 31.6k seguidores)

La Revuelta

Colectivos pro- aborto legal organizados en toda la Argentina para hablar del tema de una manera informada y segura. Están organizados por estados.

Cifras escalofriantes sobre ser mujer en Latam

Embarazo no deseado: En América Latina y el Caribe, cuatro de cada cinco embarazos de madres adolescentes –de 15 a 19 años- no son planeados; es decir, solo uno ha sido buscado conscientemente.

Violaciones: Según la Unicef, más de un millón de niñas son víctimas de violencia sexual en América Latina.

Acoso callejero: Aunque no hay estadísticas generales, en Buenos Aires, 9 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso callejero y en Bogotá y CDMX, 6 de cada 10. El tema no ha tenido tampoco tipificación legal en muchos países. En redes, sin embargo, fue exitosa la iniciativa de 2016 llamada #MiPrimerAcoso, que se hizo viral en Twitter y contó casos de mujeres de todos los países hispanohablantes.

Muertes por abortos ilegales: Según cifras del Instituto Gutmacher para 2014, más del 97% de las mujeres en la regiónviven en países con leyes de aborto restrictivas y solo uno de cuatro abortos fue seguro.

Violencia de género: América Latina es la región con la tasa más alta de violencia contra la mujer, según un informe de la ONU el año pasado.

